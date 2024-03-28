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بيريرا يرفض العودة للهلال

3/28/2024 9:08:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جدد البرازيلي ماتيوس بيريرا، لاعب الهلال السعودي، المعار إلى نادي كروزيرو البرازيلي، رفضه العودة إلى الزعيم مجددًا.
وكان الهلال أعلن في يوليو/ تموز الماضي، موافقته على إعارة لاعبه بيريرا إلى صفوف كروزيرو.
ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن مسؤولي نادي كروزيرو أكدوا أن بيريرا يرغب في البقاء مع النادي البرازيلي في الموسم المقبل.
وقال برونو فاليرو، المسؤول الإعلامي للنادي البرازيلي وفقا للصحيفة السعودية إن اللاعب سعيد في كروزيرو ويريد الاستمرار، لكنه يعلم بأن لديه عقدًا مع الهلال، ولا بد من إنهاء الأمر مع النادي السعودي.
وأشار مسؤولو النادي البرازيلي إلى أنه لا يوجد مستجدات أو تطورات حتى الآن بشأن انتقال بيريرا لهم بشكل نهائي.
وكان المدير الرياضي في كروزيرو بيدرو مارتينيز، قال في وقت سابق لصحيفة "O Jogo" البرازيلية، إن النادي وصل إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات مع الهلال من أجل الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي".
ولم يقدم بيريرا منذ انضمامه إلى الهلال أوراق اعتماده، ليخرج في الموسم الماضي على سبيل الإعارة إلى الوحدة الإماراتي.
كما استبعد البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال اللاعب البرازيلي من حساباته الفنية، ليوافق النادي على رحيله أيضًا في الصيف الماضي إلى كروزيرو البرازيلي معارا.

ملاعب

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