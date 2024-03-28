Thursday, 28 March 2024 04:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مانشستر يونايتد يستهدف مهاجم ريال مدريد

3/28/2024 9:08:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، سعي مانشستر يونايتد، لإبرام صفقة من صفوف ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويستهدف الشياطين الحمر خوسيلو مهاجم المرينجي، الذي يلعب للريال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي قادما من إسبانيول.
ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد أرسل وفدا إلى مدريد لمتابعة بعض اللاعبين ومنهم خوسيلو.
ويسعى النادي الإنجليزي، لمعرفة وضع خوسيلو وسعره الحالي، حيث يعتبرونه بديلا لراسموس هويلاند، لا سيما أنه لاعب مخضرم ويتمتع بلياقة بدنية جيدة، ويعرف الدوري الإنجليزي حيث لعب 4 مواسم مع ستوك سيتي ونيوكاسل يونايتد.
وأشارت إلى أن أولوية خوسيلو هي البقاء في ريال مدريد، لأنه نادي طفولته الذي دعمه كثيرا، وصرح في أكثر من مناسبة أنه يتمنى انضمامه بشكل نهائي للمرينجي في الصيف.
ولم يحسم ريال مدريد موقفه النهائي بشأن ضم خوسيلو من إسبانيول، لكن هناك حالة من التفاؤل حول إتمام الصفقة، وسيتم اتخاذ القرار مع نهاية الموسم الجاري.

ملاعب

MENAFN28032024000208011052ID1108032768

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث