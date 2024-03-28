صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي

صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي
التاريخ
3/28/2024 9:08:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار تدوي في رأس الناقورة وشلومي وبلدات إسرائيلية متعددة في الجليل الغربي.
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