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نجم آرسنال على طاولة برشلونة

3/28/2024 9:08:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، أن برشلونة يستهدف صفقة لتدعيم صفوفه، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، من آرسنال الإنجليزي.
ويستهدف برشلونة التعاقد مع الإيطالي جورجينيو لاعب خط وسط الجانرز، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ولم يقدم له ناديه عرضا للتجديد.
وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن جورجينيو ليس اسما جديدًا في برشلونة، حيث كان النادي في تواصل مستمر مع وكيله جواو سانتوس لعدة مواسم، ولم تثمر الاتصالات عن إتمام التعاقد معه.
وكان سانتوس قد صرح في أكثر من مناسبة أن جورجينيو سيكون سعيدًا بالانتقال للدوري الإسباني، وبالتحديد لبرشلونة.
وأشار التقرير، إلى أن الأزمة المالية التي يعيشها برشلونة، تجعل جورجينيو هدفا رئيسيا خاصة وأنه سيكون لاعبا حرًا، كما أن تدعيم خط الوسط هو أولوية للإدارة الرياضية.

ملاعب

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