نجم آرسنال على طاولة برشلونة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، أن برشلونة يستهدف صفقة لتدعيم صفوفه، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، من آرسنال الإنجليزي.
ويستهدف برشلونة التعاقد مع الإيطالي جورجينيو لاعب خط وسط الجانرز، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ولم يقدم له ناديه عرضا للتجديد.
وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن جورجينيو ليس اسما جديدًا في برشلونة، حيث كان النادي في تواصل مستمر مع وكيله جواو سانتوس لعدة مواسم، ولم تثمر الاتصالات عن إتمام التعاقد معه.
وكان سانتوس قد صرح في أكثر من مناسبة أن جورجينيو سيكون سعيدًا بالانتقال للدوري الإسباني، وبالتحديد لبرشلونة.
وأشار التقرير، إلى أن الأزمة المالية التي يعيشها برشلونة، تجعل جورجينيو هدفا رئيسيا خاصة وأنه سيكون لاعبا حرًا، كما أن تدعيم خط الوسط هو أولوية للإدارة الرياضية.
ملاعب
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