عملية جراحية نوعية في مستشفى الملك المؤسس

MENAFN - Al Wakeel News)أُجريت في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي عملية نوعية لبؤرة صرعية (شحنات زائدة) لمريض يعاني من صرع غير مستجيب للأدوية باستخدام تسجيل الشحنات الزائدة بشكل مباشر من الدماغ.

وأشار استشاري الأعصاب والمتخصص في أمراض الصرع والشحنات الزائدة الدكتور أحمد ياسين إلى أن المريض الذي أُجريت له العملية عانى منذ طفولته من تشنجات متكررة ومعاندة للأدوية، مشيراً إلى أن صور الرنين المغناطيسي للدماغ أظهرت خللا تركيبياً واسعاً في النصف الأيمن من الدماغ، وبعد أن أُجريت مراقبة للدماغ بواسطة الفيديو مع التخطيط داخل المستشفى على مدار أيام، تبين أن الشحنات تصدر من الجزء الصدغي (الجانبي) ومقدمة الجزء القذالي (الخلفي) من الجهة اليمنى.

وقال استشاري جراحة الدماغ والمتخصص بجراحة البؤر الصرعية والشحنات الزائدة الدكتور عامر جرادات إن ما يقرب من ثلث مرضى الصرع (الشحنات الدماغية الزائدة) لا يستجيبون للعلاجات الدوائية وإن إزالة البؤرة الصرعية في عديد من هذه الحالات يؤدي إلى سيطرة على الشحنات أو حتى التخلص التام منها.وأضاف، أنه تم خلال العملية الجراحية إجراء مراقبة لقشرة الدماغ بشكل مباشر بواسطة أقطاب كهربائية، وبعد تأكيد منطقة بؤرة الصرع تم إزالتها جراحياً ومن ثم التأكد من خلال الأقطاب الكهربائية أن النسيج الدماغي المتبقي لا يصدر شحنات زائدة، وبعد مضي ما يقرب من شهر وعند مراجعة عيادة الأعصاب أكد المريض وذووه عدم حدوث أي تشنجات كهربائية منذ إجراء العملية.

وقال مدير عام المستشفى الدكتور خلدون بشايرة إن مستشفى الملك المؤسس يفخر بتقديم هذه العمليات النوعية ذات التعقيد العالي، لافتاً إلى أن قسمي أمراض الأعصاب وجراحة الأعصاب يسعيان لتقديم خدمات استثنائية للمرضى من خلال تشكيل فرق مشتركة.وأشار إلى أن المستشفى لديه وحدة جراحة دماغ وأعصاب متكاملة وسيتم قريبا افتتاح الوحدة المتكاملة لأمراض الدماغ والأعصاب والتي ستحتوي على وحدة مراقبة الدماغ لمرضى الشحنات والصرع ووحدة الجلطات الدماغية ووحدة العناية الحثيثة للدماغ والأعصاب.

