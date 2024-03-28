بديلا لصلاح ..التعمري على رادار ليفربول الانجليزي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد تقرير جديد من موقع "أنفيلد ووتش"، المختص بأخبار نادي ليفربول الإنجليزي، اهتمام متصدر الدوري الإنجليزي بنجم عربي جديد، قدم مستوى استثنائيا هذا العام.
وقال الموقع إن ليفربول "يراقب عن كثب"، النجم الأردني موسى التعمري، الملقب بـ"ميسي الأردن"، والذي قاد منتخب بلاده إلى نهائي كأس آسيا قبل أشهر.
التعمري قدم مستوى طيبا منذ انتقاله إلى مونبلييه الفرنسي، الصيف الماضي، حيث شارك في 21 مباراة بالدوري الفرنسي، وسجل 4 أهداف.
وشبه الموقع الإنجليزي، التعمري، بنجم ليفربول محمد صلاح، حيث يمتاز كلاهما بالمهارة العالية، واللعب بمركز الجناح الأيمن، واستخدام القدم اليسرى.
ومن غير المعروف حتى الآن مدى اهتمام ليفربول بالتعمري، وهل يهدف للتعاقد معه لتعويض صلاح، أم للعب بجانبه.
يذكر أن التعمري لفت أنظار أندية مختلفة، بعد تألقه في كأس آسيا الأخيرة، حيث قاد الأردن للنهائي، بعد أداء استثنائي أمام كوريا الجنوبية، قبل أن يهزم أمام المنتخب القطري في النهائي بنتيجة 1-3.
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