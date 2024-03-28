إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالأغوار الوسطى

MENAFN - Al Wakeel News)أزالت سلطة وادي الأردن، اعتداءات جديدة على مياه قناة الملك عبدالله في منطقة الأغوار الوسطى، ضمن حملتها للمحافظة على المصادر المائية.



وقالت السلطة في بيان اليوم الخميس، إن إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارة الملكية لحماية البيئة، أزالت الاعتداءات استمراراً لحملتها من أجل الحد من استخدامات مياه القناة بطرق غير مشروعة وتقليل الفاقد وإيصال المياه للوحدات الزراعية بعدالة.



وأضافت أن الحملة التي شملت منطقة مثلث العارضة ولغاية منطقة الوادي الأبيض، أسفرت عن إزالة عدد من خطوط المياه ومصادرة مضخة تستخدم لسحب المياه مباشرة من القناة بطرق غير مشروعة لري وحدات زراعية بالرغم من وجود أجهزة ري لها، إضافة إلى ري أراض خارج المشروع الزراعي شرق القناة، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين حسب الأصول.



