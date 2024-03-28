إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالأغوار الوسطى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أزالت سلطة وادي الأردن، اعتداءات جديدة على مياه قناة الملك عبدالله في منطقة الأغوار الوسطى، ضمن حملتها للمحافظة على المصادر المائية.
وقالت السلطة في بيان اليوم الخميس، إن إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارة الملكية لحماية البيئة، أزالت الاعتداءات استمراراً لحملتها من أجل الحد من استخدامات مياه القناة بطرق غير مشروعة وتقليل الفاقد وإيصال المياه للوحدات الزراعية بعدالة.
وأضافت أن الحملة التي شملت منطقة مثلث العارضة ولغاية منطقة الوادي الأبيض، أسفرت عن إزالة عدد من خطوط المياه ومصادرة مضخة تستخدم لسحب المياه مباشرة من القناة بطرق غير مشروعة لري وحدات زراعية بالرغم من وجود أجهزة ري لها، إضافة إلى ري أراض خارج المشروع الزراعي شرق القناة، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين حسب الأصول.
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