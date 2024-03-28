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الوحدات يستعيد العوضات قبل مواجهة الفيصلي

3/28/2024 9:08:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نادي الوحدات، الأربعاء، عودة اللاعب أنس العوضات، إلى تدريبات الفريق الجماعية، بعد تعرضه مؤخرا لكسر في أصبع القدم، خلال تواجده في معسكر المنتخب الأول.
وتعتبر عودة العوضات إلى صفوف الوحدات مهمة للغاية، خصوصا أنه من العناصر المؤثرة والأساسية للفريق الأول. وستعزز عودة العوضات من خيارات المدير الفني رأفت علي، الذي يحتاج إلى جهود لاعبيه كافة، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمعه مع الفيصلي الأحد المقبل على استاد عمان، لحساب الجولة 15 من دوري المحترفين.

وينتظر الجهاز الفني للوحدات تقريرا من طبيب الفريق مؤيد عمر بخصوص حالة مهاجم الفريق بهاء فيصل الذي يتجهز للعودة.

ويحتل فريق الوحدات المركز الثالث على سلم ترتيب الفرق برصيد 31 نقطة، مبتعدا بفارق 9 نقاط عن الحسين إربد المتصدر.

ملاعب

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