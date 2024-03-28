تفعيل الدفاعات الجوية لاعتراض جسم جوي في صفد
التاريخ
3/28/2024 9:08:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت الإذاعة الإسرائيلية إن تفعيل الدفاعات الجوية لاعتراض جسم جوي مشبوه في أجواء مدينة صفد بالجليل الأعلى.
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