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أندية السعودية تدخل في سباق مع أرسنال على نجم عربي

3/28/2024 9:08:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دخلت أندية الدوري السعودي للمحترفين في الصراع على أحد أهداف أرسنال، من أجل محاولة خطفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويتعلق الأمر بالدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان، الذي يحظى باهتمام كبير من أرسنال.
وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن أندية من الدوري السعودي تزاحم أرسنال حاليا على الفوز بصفقة بن ناصر.
ويرتبط بن ناصر مع ميلان بعقد يمتد حتى عام 2027 مع انفتاح النادي الإيطالي على بيعه بسعر 50 مليون يورو.
ولم يفصح الموقع الإيطالي عن هوية الأندية السعودية الراغبة في الحصول على خدمات إسماعيل بن ناصر، لكنه أشار إلى تقدم أرسنال في المفاوضات.
يشار إلى أن بن ناصر تواجد مع أرسنال منذ 2015 وحتى 2017، قبل أن يستقر مع ميلان منذ عام 2019.

ملاعب

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