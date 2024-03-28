كريشان يرعى إفطار عمال الوطن في بلدية السلط

MENAFN - Al Wakeel News)رعى نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، مساء أمس، مأدبة الإفطار التي أقامها رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري، تكريماً لعمال الوطن.

وأعرب كريشان عن اعتزازه بالجهود الكبيرة التي يبذلها عمال الوطن في جميع البلديات للمحافظة على النظافة العامة، مؤكداً دعمه لهم على هذه الجهود.

بدوره، أكد الحياري فخره بعمال الوطن وجميع كوادر بلدية السلط الكبرى على اختلاف مناصبهم ومواقع عملهم.وحضر المأدبة، وزير الأشغال العامة المهندس ماهر أبو السمن، ومحافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، وعدد من نواب محافظة البلقاء، والأمناء العامون في وزارة الإدارة المحلية وعدد من رؤساء بلديات محافظة البلقاء.

