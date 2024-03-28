يوباك تعلن عن نتائجها المـاليــة لعام 2023

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- Bensirri PR) الكويت - 28 مارس 2023 - أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) المتخصصة في إدارة المرافق والعقارات التجارية، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 حيث حققت إيرادات بلغت 10.14 مليون دينار كويتي بزيادة قدرها 2.6% مقارنة بالعام 2022، وارتفع صافي الأرباح بنسبة 133% محققاً مبلغاً وقدره 1.61 مليون دينار كويتي، بما يعادل ربحية للسهم بلغت 4.06 فلس.
وقد أوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية للشركة.
حول هذا الإعلان أفادت السيدة/ ناديــة عقيـــــل، الرئيس التنفيذي لشركة يوباك: "جاءت نتائجنا للعام 2023 بأكمله متوافقة مع توقعاتنا، ويرجع تحسن النتائج إلى انتعاش الخدمات المتعلقة بالمطار وزيادة عدد الرحلات اليومية والمسافرين في مطار الكويت الدولي. نحن ملتزمون بتوفير القيمة لمساهمينا مع ضمان استمرارنا في تقديم أداء أعمال قوي لعملائنا. ونتوقع نمواً مطرداً خلال عام 2024."
وفي وقت سابق من العام 2024، انتهى عقد مشروع تطوير وتشغيل وصيانة مواقف السيارات والمرافق ذات الصلة بمبنى الركاب (T4) في مطار الكويت الدولي، حيث قامت الشركة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لنقل وتسليم المشروع إلى مؤسسة مطار إنشيون الدولي (IIAC)، المدير الحالي لمبنى الركاب (T4).
وتعتبر يوباك مستثمراً مشاركاً في مركز ريم مول التجاري الكائن في جزيرة الريم بأبوظبي والذي تبلغ تكلفته 1.3 مليار دولار أمريكي. تم افتتاح ريم مول رسمياً للجمهور في فبراير 2023، ويعد ريم مول أول نظام متكامل ومتعدد القنوات للبيع بالتجزئة في المنطقة مزود بقدرات رقمية وتجارة إلكترونية وخدمات لوجستية، ويجمع بين مختلف خدمات المستهلكين وخدمات البيع بالتجزئة لضمان تجربة عملاء سلسة.
حتى تاريخه هناك 153 وحدة قد تم افتتاحها وتمارس أعمالها وتستقبل الجمهور، حيث وصلت نسبة الإشغال إلى 72% تقريباً من إجمالي المساحات التأجيرية. وتتوقع يـوبـاك إشغالاً تدريجياً من قبل المزيد من المستأجرين خلال الأشهر المقبلة.
وفي الكويت، تدير يوباك مشروعين رئيسيين يتمثلان في إدارة وتشغيل مركز التسوق في مبنى الركاب الرئيسي (T1) بمطار الكويت الدولي، ومواقف السيارات والمرافق ذات الصلة، فضلاً عن إدارة العقارات ومرافق وقوف السيارات في مطار الشيخ سعد.
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