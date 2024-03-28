هل تحتاج سويسرا إلى مصرف عالمي ضخم؟

MENAFN - Swissinfo) يحتدم النقاش في سويسرا حول الحكمة من وجود مصرف واحد ضخم في البلاد: فبينما يرى البعض أنها ستستفيد من توسّع بنك يو بي إس، يعتقد البعض الآخر أن في ذلك تهديدًا للاقتصاد المحلّي.





تم نشر هذا المحتوى على 27 مارس 2024 - 09:00 12دقائق

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أصبح بنك يو بي إس (UBS) القوة المصرفية العالمية الوحيدة في سويسرا بعد استحواذه على منافسه كريدي سويس (Credit Suisse) عام 2023.

ويمارس بنك يو بي إس أنشطته في جميع أنحاء العالم، حيث تحتوي حافظة خدماته على إدارة الثروات والأصول، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والخدمات المصرفية الأساسية للأفراد والشركات. ويبلغ حجم حسابه الختامي ضعف الناتج الاقتصادي السويسري السنوي بأكمله.

وترى جمعية المصارف السويسرية (SBA) أن الحجم يعادل القوة عند المنافسة مع المصارف الكبرى الأخرى في جميع أنحاء العالم. وتحاجج هذه الجمعية بالقول إنه:“إذا كانت سويسرا ترغب في أن تكون مركزًا ماليا عالميًّا، فإنها ستحتاج إلى مصرف عالمي ضخم واحد، على أقل تقدير”.

لكن الكثير من السياسيين والسياسيات يحذّرون.ن من المخاطر التي قد تنجرّ عن انهيار المصارف ذات الحجم الضخم، مثل مصرف يو بي إس. إذ يشير بيتر هيغلن، السياسي من حزب الوسط، في حديث أدلى به إلى سويس إنفو (SWI swissinfo) قائلا:“إذا كان لدى الولايات المتحدة قدرة كبيرة على امتصاص مثل هذه الصدمات بسبب قوة اقتصادها، فإن الوضع مختلف جدا في أوروبا وفي سويسرا”.

نزوح البنوك الأجنبية

ويرى المؤيدون والمؤيدات لوجود هذا النوع من البنوك في سوسسرا بأن من شأن ذلك تقديم خدمات أفضل لشركات الأعمال متعددة الجنسيات وشركات التصدير. وترى الرابطة السويسرية لصناعة الآلات والتجهيزات الكهربائية والمعادن“سويس ميم” (Swissmem)، أنه من المناسب وجود بنك يوفّر، تحت سقف واحد، خدمات تسوية المعاملات الدولية، وإصدار القروض، والتغطية التحوطية لاتقاء مخاطر العملات، والوصول إلى أسواق رأس المال.

وأفادت الرابطة، في بيان أرسلته إلى سويس إنفو عبر البريد الإلكتروني، بأن“الثقافة واللغة المشتركتين هما قوتان ناعمتان لا ينبغي التقليل من أهميتهما. وأنه من الضروري أن تكون شركاتنا السويسرية قادرة على الاعتماد على بنك كبير لدعمها خاصة في الظروف الصعبة”.

وجاء في البيان نفسه أن الشركات السويسرية شعرت بتخلّي البنوك الأجنبية عنها، بعد أن غادر الكثير منها البلاد على إثر الأزمة المالية. وكان عدد البنوك الأجنبية في سويسرا قد انخفض إلى أقل من النصف بين عامي 2008 و2022، ليمرّ من 123 إلى 61 بنكًا فقط.

محتويات خارجية

وعلَّقت الرابطة على هذا التراجع بقولها إن:“هذه ذكرى سيئة ما زال صداها يتردد حتى يومنا هذا”.

وتنظر شركة الأدوية السويسرية، روش (Roche)، بعين الرضا أيضا إلى هذا المصرف السويسري العملاق، فقد أعلمت سويس إنفو عبر البريد الإلكتروني بأن“البنوك السويسرية ذات الثقل الحرج والمتصلة بالنظام المالي الدولي ذات قيمة كبيرة بالنسبة إلى الشركات المتعددة الجنسيات في سويسرا”.

وأضافت روش بأنَّ“البنوك الكبيرة التي تتخذ من سويسرا مقراً لها تسهّل استخدام الفرنك السويسري في المعاملات التجارية والمالية.”

طفرة ما بعد الحرب العالمية الثانية

أمضت سويسرا عقودًا طويلة في بناء وترسيخ قطاع مالي قوي يتخطى حجمُه القدرةَ الاقتصادية للبلاد. وتعود جذور البنوك الخاصة إلى 250 عامًا أو يزيد. ولكنَّ سويسرا لم تبرز كمركز مالي عالمي إلا في القرن العشرين، إبَّان الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وعن هذا التاريخ، تشرح الخبيرة الاقتصادية ريبيكا ستيوارت، التي تُدرِّس في جامعة نوشاتيل أنه:“بعد الحرب العالمية الثانية، وصلت إلى سويسرا تدفقات ضخمة من رؤوس الأموال. وكانت فترة شهد فيها القطاع المالي السويسري نموًا قويًّا واستثنائيًّا. ورأى الكثير من الناس أن إيداع أصولهم خارج بلادهم هو أمر أكثر أمانًا، وكانت سويسرا وجهة توفّر الاستقراريْن السياسي والاقتصادي”.

المزيد المزيد هل يُمكن أن يكون مصرفٌ بضخامة“يو بي أس” أمراً سيئاً بالنسبة لسويسرا؟

تم نشر هذا المحتوى على 24 مارس 2023 يعتقد البعض في سويسرا أنه كان ينبغي تفكيك مصرف كريدي سويس وبيعه على أجزاء لمُشترين أجانب ضمانا لتوزيع المخاطر.

طالع المزيدهل يُمكن أن يكون مصرفٌ بضخامة“يو بي أس” أمراً سيئاً بالنسبة لسويسرا؟

وتضيف الخبيرة الاقتصادية أنه“وبسبب وجود عدد كبير من العملاء والعميلات الأجانب، قررت البنوك السويسرية التعامل مع هذه الأصول بشكل أكثر كفاءة وتقديم خدمات أفضل، ففتحت فروعًا خارج البلاد لتتفادى الاعتماد على البنوك الوسيطة في البلدان الأخرى”.

وشهدت البنوك السويسرية في العقود الأولى بعد الحرب العالمية الثانية ازدهارًا في الأعمال، ونموًا متسارعًا، وحقَّقت هوامش ربح كبيرة. ولكن فترة الازدهار هذه لم تدم، فقد احتدَّت المنافسة الدولية في القطاع المالي في ثمانينات القرن العشرين، عندما ألغت الولايات المتحدة وبريطانيا بعض القواعد التنظيمية التي كانت تضبط الأنشطة المصرفية. ومهَّدت هذه التدابير التحريرية الطريق إلى إنشاء بنوك أكبر توفّر الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية تحت سقف واحد.

ووفقًا لتوبياس شتراومان، الخبير في تاريخ القطاع المالي، فقد أثَّر انتهاء الحرب الباردة، أوائلَ تسعينيات القرن العشرين، على سويسرا المحايدة، ليخبُوَ نجمُها كملاذ وفَّر الأمان عندما كان عدم اليقين الجيوسياسي والتوجّس من الصراعات المحتملة هما الشعوران السائدان في ظل الحرب الباردة. وفي سياق حديثه إلى صحيفة هاندلز تزاتونج (Handelszeitung)، قال شتراومان إنّ“العصر الذهبي قد انتهى”، مشيرًا أيضًا إلى نهاية سياسة السرَّية الصارمة ، التي انتهجتها البنوك السويسرية لحماية البيانات المالية لعملائها وعميلاتها. وكانت نهاية هذه السياسة بسبب ضغوط كبيرة مارستها الولايات المتحدة على سويسرا.

انتهاء العصر الذهبي

ورغم الضغوط المتزايدة على سويسرا ، استطاعت هذه الأخيرة أن تحتفظ بمكانتها كوجهة رئيسية للخدمات المصرفية الخاصة. ويتمتع بنك بنك يو بي إس، الذي يصل إجمالي الأصول المُستثمرة فيه إلى 3،8 تريليون فرنك سويسري (4،3 تريليون دولار أمريكي)، بمكانة بارزة في قطاع إدارة الثروات في سويسرا. ويطمح هذا الصرح المالي إلى زيادة قيمة الأصول التي يديرها لتصل إلى 5 تريليونات دولار أمريكي.

ووفقًا لجمعية المصارف السويسرية وبعض أهل السياسة، فإن هذه المؤسسة المصرفية السويسرية التي تجمع بين خدمات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية هي الوحيدة القادرة على المنافسة على الساحة الدولية مع بنوك مثل جي بي مورغان (JP Morgan) وأتش إس بي سي (HSBC) وبي إن بي باريبا (BNP Paribas).

ويمتد هذا الشعور إلى أبعد من مجرد اعتبارات الهيبة. فمن بين المسوّغات الشائعة بين الأطراف المناصرة هي الدفع بأن سويسرا تحتاج إلى بنك دولي قوي لحماية استقلاليتها المالية في عالم دائم التغيّر ومحفوف بالمخاطر الجيوسياسية.

ويرى جوزيف أكرمان، وهو شخصية بارزة في القطاع المالي السويسري، أنه“من أجل تفادي الاعتماد على الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، فإن سويسرا تحتاج إلى بنك يدير أعمالًا عالمية”. وكان أكرمان، الذي بدأ حياته المهنية في كريدي سويس ليشغل في وقت لاحق منصب الرئيس التنفيذي لبنك دويتشه (Deutsche Bank) قد صرّح بهذا الرأي لصحيفة تاغس أنتسايغر (Tages Anzeiger) في ديسمبر من العام الماضي.

المزيد المزيد لوكاس هيسيغ:“انهيار بنك كريدي سويس كان جليا للعيان”

تم نشر هذا المحتوى على 08 أبريل 2023 لوكاس هيسيغ، الرجل الذي يقف وراء المدونة المالية الشهيرة“إنسايد باراديلاتز” ، يتحدث عن أزمة“كريد سويس” والدعوى القضائية التي رفعها البنك ضده.

طالع المزيدلوكاس هيسيغ:“انهيار بنك كريدي سويس كان جليا للعيان” مخاطر مقابل مكافآت

أمَّا ريبيكا ستيوارت، فترى أن هذا الموقف لا يعير اهتماما للمخاطر المصاحبة لهيمنة بنك عالمي واحد على اقتصاد صغير في غياب بنوك محلية قادرة على منافسته.

وتشرح أن“السيادة المالية كانت الحجة الوحيدة التي استخدمت في تبرير شراء بنك يو بي إس لبنك كريدي سويس، بدلًا من أن يشتريه بنك أجنبي أو أن تستحوذ عليه الحكومة. ولكن الظاهر أن هذه المقاربة ساذجة”.

وتتساءل ستيوارت:“هل من الضروري بالنسبة إلى سويسرا أن تمتلك بنكًا كبيرًا واحدًا له حضور عالمي في خدمات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية؟ ألم يكن من الأحرى فصلُ وحدات الأعمال هذه إلى مؤسسات منفصلة بغية الحدّ من المخاطر؟”

في المقابل، لا يرى كولم كيليهير، الرئيس التنفيذي لبنك يو بي إس، مشكلةً في حجم البنك. وكان كيليهير قد أشار إلى أن حجم المخاطر التي يتحملها أي بنك هو أمر أكثر أهمية من حجم ميزانية أعماله، وذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة“نويه تسورخر تسايتونغ أم سونتاغ” (NZZ am Sonntag) في شهر مارس الجاري.

وصرَّح الرئيس التنفيذي أن بنك يو بي إس، وعلى عكس ما انتهجه كريدي سويس، يعطي أولوية خاصة لأنشطة إدارة الثروات تفوق أولوية الأنشطة الاستثمارية المحفوفة بالمخاطر. وأكَّد أنّ“مسألة حجم بنك يو بي إس هي مسألة نظرية طالما أنه ملتزم بنموذج أعماله الحالي”.

تحرير: ريتو غيزي فارتبورغ

ترجمة: ريم حسونة

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي /أم

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هل يُمكن أن يكون مصرفٌ بضخامة“يو بي أس” أمراً سيئاً بالنسبة لسويسرا؟ لوكاس هيسيغ:“انهيار بنك كريدي سويس كان جليا للعيان”

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