من سويسرا وأوكرانيا إلى الصّين... هل هناك أمل في الديمقراطية؟

MENAFN - Swissinfo) من أين تستمدّ أو تستمدّين التفاؤل بشأن مستقبل الديموقراطية؟ طرحنا هذا السؤال على قرّائنا وقارئاتنا، فكانت الكثير من الأجوبة إمّا مؤثّرة في المشاعر أو باعثًة على التفكير، أو مدعاة للأمريْن.

تم نشر هذا المحتوى على 28 مارس 2024 - 09:00 8دقائق



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وَلَدتُ في إنجلترا وأعيش في سويسرا منذ عام 1994. التحقتُ بجامعة زيورخ لدراسة تصميم الغرافيك بين عامي 1997-2002. انتقلت في الآونة الأخيرة للعمل كمحررة للصور، والتحقت بفريق swissinfo SWI في مارس 2017.



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لم تكن صياغة السؤال محايدة، وذلك من أجل تحفيز القرّاء والقارئات على التفكير والتأمل. ولكن كان من الواضح لنا بأن هذا السؤال سيثير ردودًا يعبّر الناس من خلالها، قبل كل شي، عن الاستياء والغضب.

كتب القارئ“ماركو 46′′، باللغة الإيطالية، أن الديمقراطية“تشهد إرهاقا واضحا”، ملقيًا باللوم في ذلك على المواطنات والمواطنين، وليس المؤسسات. حيث يقول إن الأكثرية تُفضّل“السفر إلى بلدانٍ غريبة” بدلًا من تولّي مناصب سياسية“دون مردود مالي، أو بمردود ضئيل”. ويشرح“ماركو 46′′ أنه في المجتمعات المترفة، لا تزال الأنظمة الاستبدادية” للأسف، أكثر جاذبية من الديموقراطية [المملّة] لدى الكثير من البسطاء والبسيطات.”

تفاؤل بالديموقراطية السويسرية

مازال رفيق تشانين، الذي علّق بالإنجليزية، متفائلًا بالنسبة للوضع في سويسرا، لكنه يشعر بالإحباط بالنسبة لأوضاع“الديموقراطية في العالم”، فبدلًا من اقتراح“برامج حقيقية”، يتموضع السياسيون والسياسيات بشكلٍ محسوب وفقًا للأصوات التي يجلبها لهم ولهنَّ ذلك.

علّلت تعليقاتٌ أُخرى رؤيتها النقدية بشكلٍ ملموسٍ أكثر. فعلى سبيل المثال، كتب جياكومو نوتريفو بأن الاقتراعات المحلية في جنيف تُصاغ بطريقة“غامضة للغاية”، وأن الأمر بالنسبة له، كسويسري يعيش في إيطاليا،“مكلف للغاية من ناحية الوقت” الذي يستغرقه للحصول على معلومات معمّقة. وتساءل:“فهل من المفاجئ أن تكون نسبة المشاركة في مثل هذه الاقتراعات منخفضة إلى هذا الحد؟”

صعوبة مشابهة عاشها نوتريفو في انتخابات العام الماضي أيضًا، قبل أن يستطيع اختيار المرشحين والمرشحات من بين عشرات القوائم الانتخابية.

المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل ما هي الأسباب التي تدفعكم.نّ إلى التفاؤل بشأن الديمقراطيّة حول العالم؟

لماذا تعتقدون وتعتقدن أنه لا يزال هناك أمل في وطنكم.نّ وفي العالم؟ ما الذي يجعلكم.ن متفائلين ومتفائلات بشأن الديمقراطية؟

شارك في الحوار 15 فبراير 2024 75 إعجاب 81 تعليق عرض المناقشة

لقد توقّعنا ردودا تركّز على المشكلة بدلًا من الحديث عن الأمل. وهنالك أسباب موضوعية للتشاؤم. على الرغم من ذلك وصفتْ وسائل الإعلام في كل أنحاء العالم عام 2024 بأنه عام الانتخابات بامتياز. لكنّ ذلك يكمن في العدد المحض من المدعوّين والمدعوّات إلى الانتخاب، أكثر من كونه يعود لوجود مزاج ديموقراطي يشجّع على المشاركة.

وستُجرى الكثير من هذه الانتخابات هذا العام في بلدانٍ تعرضت مؤسساتها مؤخرًا لإجراءات تحدّ من فعاليتها وجدواها. ففي بعض الحالات، يتقدم السؤال عن النسبة الذي سيفوز بها مَنْ حكموا، أو حكمْنَ البلاد لفتراتٍ طويلة. وفي بعض الأماكن الأخرى، مثل روسيا، تكون النتيجة معلومة سلفًا. برغم ذلك طلبنا من قرّائنا وقارئاتنا أن يبدو.ين تفاؤلا، فاستجابوا.ن لدعوتنا.

نداء من أجل الديموقراطية من منظور أوكراني

كتب فيودور تشيرنيكوف، باللغة الروسية، أنّ“الديمقراطية لن تُنسى”، على الأقل في الدول التي تغيب فيها تمامًا أو أين تتعرّض لضغط“من موجات معادية”، وهذا سببٌ للتفاؤل، حسب رأيه. كما أنه يعتقد أن جاذبية الأفكار الديموقراطية قوية، وأن لا أحدَ قادر على النيل منها.

من الواضح أن تشيرنيكوف أوكراني، وأنّ“مستقبل الديموقراطية” يعادل بالنسبة إليه البقاء؛ وهذا أمر يسهل فهمه في السياق الأوكراني. حيث يضيف في تعليقه:“بالطبع نحن متفائلون.ات. نريد إقامة مجتمع يحلم بتحقيق الديموقراطية”.

وفي تعليقٍ ثانٍ كتب تشيرنيكوف نفسه: في أوكرانيا تفهم“الغالبية من السكان” ما هي الديموقراطية، وتفرّق بين“الديمقراطية الحقيقية والديمقراطية المزيّفة (الشكلية)”، قبل أن يتابع بأن الحقوق التي“اكتشفناها قبل وقتٍ قصير” مهدّدة في بلاده بسبب الحرب، لكنه مقتنع بأنه“حتى الديمقراطية الشكلية تؤدي بطريقة أو بأخرى إلى ديمقراطية حقيقية في النهاية”.

ويرى مُتابعنا الأوكراني أنه، حتى وإن كانت الديموقراطية في مجتمع ما مجرّدَ ادّعاء فارغ بادئ الأمر، فإنها لا بدّ أن تفرض نفسها على المدى الطويل، وإن احتاج الأمر إلى عمل فكري يمتد لأجيالٍ عديدة.

المزيد المزيد كيف تستفيد الصين من بعض آليات الديمقراطية

تم نشر هذا المحتوى على 24 نوفمبر 2022 لا تقتصر الميزانيات التشاركية على الأنظمة الديمقراطية، إلا أنها لا تطبق في الصين مثلا بدافع الإيمان بالديمقراطية بل لأغراض أخرى.

طالع المزيدكيف تستفيد الصين من بعض آليات الديمقراطية الديمقراطية من منظور صيني

أمّا القارئ“غاغاتانغ1′′، الذي يكتب باللغة الصينية، فقد كتب أنّ” المجتمع الإنساني لا يعرف الكمال، لأن الإنسان نفسه ناقص”. لذلك، فإنه من غير الممكن أن يقيم المجتمع الإنساني جنة على الأرض، وفق تعبيره.

ويشرح“غاغاتانغ1′′ أنّ” فكرة إقامة فردوس على الأرض، هي إمّا فكرة طوباوية وإمّا فخ ماركسي”، مضيفًا أنه“يجب أن نكون قد جرّبنا رعب الدكتاتوريات لكي نفهم معنى الديمقراطية”. وانطلاقا من هذه التجربة، التي ربما عاشها“غاغاتانغ1” نفسه، يمكن الخروج باستخلاصات مدروسة:“إن الديموقراطية كنظام سياسي ليست مثالية”، لكنها تثبت تفوّقها على بقية الأنظمة؛ كما أنها تتطور دائمًا.

و”يمكن أن تكون القرارات الديموقراطية خاطئة أيضًا”، لكن نظام الديموقراطية يجعل تصحيح تلك القرارات ممكنًا، حسب رأيه.

ولتأملات القارئ“بيتر”، الذي كتب بالفرنسية، جذور فكرية مشابهة. حيث كتب في تعليقه أن:“سبب تفاؤلي يكمن في حقيقة أن الديموقراطيات تتحلّى بالشجاعة والشفافية لتحديد أخطائها ونقاط ضعفها، وبتحمّل المسؤولية من أجل ذلك”. وأضاف أنّ“قدرتها على مواجهة نقاط ضعفها” بالتحديد، تشكّل إلهامًا لكثير من الرجال والنساء.

لم تجد عدّة مساهمات أخرى مكانًا لها في هذا التقرير، لكنّها شكّلت مصدر إلهام للتأمل في الديموقراطية. وبإمكان الجميع مواصلة المشاركة في هذا النقاش الذي نشارككم.ن رابِطَه أعلاه.

تحرير: بالتس

ريغندينغر

ترجمة: جواد الساعدي

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي /أم

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ما هي الأسباب التي تدفعكم.نّ إلى التفاؤل بشأن الديمقراطيّة حول العالم؟ كيف تستفيد الصين من بعض آليات الديمقراطية

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