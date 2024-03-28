"كوليوس" 2024 من رينو: مزيج مثالي بين الأناقة والأداء

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) تعد "كوليوس" 2024 الطراز الأكثر شعبية والسيارة التي يسأل عنها العملاء باستمرار في متجر رينو التابع للعربية للسيارات على شارع الشيخ زايد بدبي. ولكن، ما هو السبب وراء شعبيتها الكبيرة؟
يتضح جواب هذا السؤال فوراً عند دخول متجر رينو، حيث تُعرض "كوليوس" بتصميمها الجذاب في الوسط، بهيبة لا يمكن تجاهلها. وتعكس خطوطها المصممة بدقة وتصميمها المتطور جرأتها وتطورها، وتعد السائقين الذين أتوا لاختبار قيادتها بتجربة لا تُنسى.
وعند سؤال مندوب المبيعات ذو الخبرة الطويلة عن "كوليوس"، تعكس إجابته شغفه بتقديم أفضل الحلول للعملاء، وفخره بتقديم شرح مفصّل عن مميزات وخصائص هذه السيارة العصرية.
ويبدأ بالشرح عن خصائص سيارة الدفع الرباعي الرياضية متعددة الاستخدام "كوليوس" 2024 الأوروبية التي تم تصميمها وتصنيعها وفقاً لأعلى المعايير العالمية، والتي تشمل محرك قوي يتميّز بسعة 2.5 لتر، وقوة 170 حصان. وبالنسبة لميزات السلامة والأمان، فيطول الشرح عنها، حيث تشمل "كوليوس" 6 وسائد هوائية، ونظام مراقبة النقطة العمياء، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام أقفال للأطفال على البابين الخلفيين، ونقاط تثبيت ISOFIX لتركيب مقاعد الأطفال بأمان.
ويكمل مندوب المبيعات شرحه قائلاً: "يشمل أحدث طراز من "كوليوس" فتحة سقف بانورامية آمنة تتوقف تلقائياً في حال استشعرت وجود أي عائق، وباب صندوق خلفي ذكي يفتح تلقائياً عند الشعور بأي عائق كذلك. وتشمل "كوليوس" العديد من خصائص الراحة، مثل خاصية تشغيل المحرك عن بُعد التي تتيح لك تشغيل السيارة ومكيف الهواء قبل دخول السيارة باستخدام بطاقة رينو الذكية، وزر تشغيل وإيقاف السيارة، وخاصية فتح الصندوق الخلفي دون استخدام اليدين."
ويستمر مندوب المبيعات بالشرح ليغطي تفاصيل المقصورة الداخلية المميزة ويقول: "تتميز المقصورة الداخلية بمساحتها الرائعة التي تشمل مقاعد كهربائية تمنح الركّاب دعماً كبيراً خاصة خلال الرحلات الطويلة. ومن أهم الأمور التي تميز مقصورة "كوليوس" الداخلية هي خاصية التحكم بالمقاعد بثمان طرق من خلال شاشة R-Link الذكية التي تتيح لكل راكب حفظ تفضيلات الجلوس الخاصة به. كما تتميز المقاعد الأمامية بثلاثة إعدادات للتدليك، وخاصية التهوية والتدفئة والتبريد."
وعند الحديث عن خصائص التكنولوجيا المتقدمة في "كوليوس"، يقول مندوب المبيعات: "تتميز "كوليوس" بمستشعرات التوقف الأمامية والخلفية التي تساعدها على الركن في أي مساحة مهما بدا ذلك صعباً، حيث أنها تتحرك
من تلقاء نفسها، وتدخل إلى مكان وقوف السيارات وتخرج من تلقاء نفسها، دون أن يلمس السائق عجلة القيادة أبداً."
إن كنت تود الالتقاء بمندوب المبيعات الرائع هذا، تفضل بزيارة متجر رينو في دبي، وللتعرف على غيره من المندوبين المميزين واستكشاف سيارات رينو، تفضل بزيارة متاجر رينو الأخرى في الشارقة والإمارات الشمالية.
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