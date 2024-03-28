استمتع بسحر ليالي رمضان مع إنفينيتي "QX60"

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) بدءاً بنسائم الفجر المنعشة، وحتى غروب الشمس الساحر، تتجلى في أيام وليالي شهر رمضان الكريم معاني الألفة والمودة والكرم، وتجتمع العائلات ويلتم الأصدقاء حول مائدة واحدة، يتشاركون فيها الفرح بشهر لا يشبه أي شهر آخر. وتتماشى هذه الرحلة الحميمة مع روح إنفينيتي، الشريك الحاضر دائماً في جميع لحظات السعادة.
وتعيد سيارة "QX60" من إنفينيتي تعريف مفهوم الرحلات الخارجية، وتضيف لمسة من سحر رمضان إلى كل لحظة. وفي داخل مقصورتها الفخمة، يجد الركاب مقاعد فخمة ومريحة، في حين يملأ نظام الصوت الفاخر Bose® المقصورة بألحان متناغمة. ويتزين سقف السيارة بفتحة سقف بانورامية واسعة تمنح الركّاب بُعداً آخر من الجمال. كما تتميز "QX60" بإضافات رائعة تساعد في جعل كل رحلة مغامرة رائعة، مثل المقاعد المرنة التي توفر مساحة أكبر للركاب أو الحمولة وفقاً لاحتياجاتك.
وتم تصميم السيارة للعائلات، حيث تشمل مجموعة من الميزات المتطورة، مثل نظام الدفع الرباعي الذكي الذي يمكنه التعامل مع أي تضاريس، ونظام التحكم الذكي في السرعة الذي يُشعر السائق والركّاب بسلاسة الرحلة. كما تتميز "QX60" بنظام INFINITI InTouch™ الذي يبقى السائق على اتصال كامل بالعالم الخارجي من خلال خيارات الاتصال والترفيه. وفي الوقت نفسه، تعطي "QX60" الأولوية للسلامة، حيث تشمل أنظمة متطورة مثل نظام التحذير التنبؤي من الاصطدام الأمامي ونظام التحذير في المناطق العمياء، ما يوفر تجربة مريحة تتسم بالأمان وتضمن أعلى درجات السلامة للسائق والركّاب.
وتعزز الحرفية الدقيقة في "QX60" فخامتها، وتجعلها أكثر من مجرد وسيلة نقل، بل شريكٌ وفيّ يجمع الأحبة والأصدقاء في جميع الأوقات وعلى كل الطرقات. للتعرّف على "QX60" وحجز تجربة قيادة، تفضّل بزيارة أقرب مركز إنفينيتي من العربية للسيارات في دبي أو الشارقة أو الإمارات الشمالية.
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