سمو الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة تستضيف مأدبة سحور تخطف الأنظار في دبي

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- Bashir Mraish Consultancy) قامت سمو الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة بتنظيم مأدبة سحور رائعة في فندق رافلز في دبي. حيث جمعت هذه المناسبة شخصيات بارزة من الأوساط العامة، ورجال الأعمال، والمستثمرين، وكبار المسؤولين التنفيذيين من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي لقضاء ليلة من الحديث الممتع والتمتع بوجبة سحور شهية. والتي من خلالها تشاركوا المناقشات حول النجاح الشخصي والمهني.
وخلال الاجتماع، شاركت سمو الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة رحلتها الملهمة، وقدمت رؤى حول الريادة والمرونة في الأعمال. كما شاركت أثناء الحديث تجاربها في التغلب على تحديات الأعمال اليومية والتعامل مع العوائق غير المتوقعة مثل جائحة الوباء وعدم الاستقرار السياسي الذي شهدته المنطقة مؤخرًا ، مؤكدة على أهمية النشاط والتواصل الفعال مع الشركاء.
وعلى الرغم من تلك التحديات، إلا أن سمو الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة استعادت عزيمتها ونشاط مشاريعها التجارية ودفعتها إلى آفاق جديدة. وبالإضافة إلى جهودها المهنية، اشتهرت بدعمها لتمكين المرأة ومساهماتها الخيرية للمجتمع.
وانطلاقاً من استفادتها من خبرتها المتنوعة في مجال العقارات، والتجارة الدولية، والموارد البشرية، والعلاقات العامة، والاستثمارات، تحرص دائماً سمو الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة على تقديم النصائح ونقل خبرتها العملية لرواد الأعمال الناشئة. وتأكيداً على دورها الفعّال في المجتمع، فإن سمو الشيخة جواهر تعمل دائماً على تعزيز ثقافة الاستدامة وتمكين الحلول الابتكارية التي تساهم في تحقيق استدامة المستقبل.
وبوصفها سفيرة للمسؤولية الاجتماعية للشركات، تجسد التزامها بتمكين الآخرين وتعزيز الحلول المستدامة ورؤيتها لمستقبل أفضل.
كما أعلنت سمو الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة عن فعالية NOFLTR القادمة، والتي تركز على تعزيز واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية بمحتوى هادف يحافظ على القيم الاجتماعية. وستضم تلك الفعالية شخصيات رائدة في وسائل التواصل الاجتماعي لتؤكد من خلالها على أهمية التفاعل الأخلاقي والثقافي عبر الإنترنت. وتهدف الفعالية، التي تنظمها وتديرها مجموعة NFINITY8، وهي شركة إماراتية تعمل في مجال التسويق الرقمي الإبداعي والإنتاج الفني، وتهدف إلى توفير حلول تسويقية عالية الجودة للعملاء محليًا وعالميًا.
لمزيد من المعلومات حول الفعالية ومبادرات سمو الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة، يرجى زيارة موقعها الرسمي على الإنترنت وحسابها على إنستجرام.
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