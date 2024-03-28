شركة البحر الأحمر العالمية تنتقل إلى الربحية في العام 2023، مدعومةً بالتحول الاستراتيجي في نموذج أعمالها

(MENAFN
- Instinctif) الرياض، 28 مارس 2024 – أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية ("البحر الأحمر" أو "الشركة"، والمدرجة في السوق المالية السعودية بالرمز4230)، وهي الشركة الرائدة في مجال توفير الحلول المتكاملة للبناء في الشرق الأوسط والعالم، اليوم، عن نتائجها المالية للعام 2023 المنتهي في 31 ديسمبر 2023، مسجلة نموًا كبيرًا في كل من الإيرادات والأرباح.
ارتفعت الإيرادات بنسبة 241٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1،378 مليون ريال سعودي، بفصل عدة عوامل، مثل الاستحواذ الاستراتيجي على حصة تبلغ 51٪ في شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة ("فيرست فيكس") في اكتوبر 2023، والتي تم تصنيفها ضمن القوائم المالية الموحدة للشركة ابتداءً من الربع الرابع للعام 2023. علاوةً على ذلك، فإن تركيز الشركة المتزايد على ترشيد جميع مراحل سلسلة التوريد، إلى جانب استراتيجيات التسعير التنافسية وتقنيات الشراء المتقدمة، أدى أيضًا إلى ازدهار الإيرادات.
وتعد "فيرست فيكس" شركة مقاولات رائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، تقدم خدمات البنية التحتية الشاملة، والتي تتضمن حلول الهندسة الكهربائية والميكانيكية لمجموعة واسعة من العملاء. وقد أتاح هذا الاستحواذ لشركة البحر الأحمر العالمية مصادر جديدة في مجال البناء الكهروميكانيكي والمدني، وبالتالي ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في إنشاء الوحدات مُسبقة الصنع للقطاعات السكنية والصناعية والتجارية.
وخلال العام، أجرى مجلس الإدارة تقييمًا شاملاً لنموذج أعمال الشركة، ممَا أدى إلى اتخاذ قرارات رئيسية لتحويل عمليات الشركة وهيكلها التنظيمي، وانضمام فريق قيادة جديد. وقد تم وضع خطة عمل دقيقة مدتها 90 يومًا، لزيادة التركيز على تنفيذ وتسليم المشاريع، وتعزيز الكفاءة، والتكامل، والأداء الكلي.
كما شهد العام تحسنًا كبيرًا في الأرباح من العمليات المستمرة لتصل إلى 16 مليون ريال سعودي، مقارنة بخسارة قدرها 190 مليون ريال سعودي في العام السابق، مما يرجع في الأساس إلى تأثير الاستحواذ على "فيرست فيكس". كما حققت الشركة صافي ربح لتحقيق قدره 2 مليون ريال سعودي مقارنة بصافي خسارة قدرها 198 مليون ريال سعودي في العام 2022، شاملا البيع المقترح لشركة الدهانات الممتازة، والتي تصنف كعملية متوقفة.
تعليقاً على النتائج قال السيد مروان صايغ، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر العالمية:
"يُعد العام 2023 محوريًا لشركة البحر الأحمر العالمية، حيث قمنا بالتركيز على التحول الشامل، والذي شهدنا مراحله الأولية مع تنفيذ نموذج أعمالنا الجديد. وتضمن ذلك الاستحواذ الاستراتيجي على حصة أغلبية في "فيرست فيكس" والتخارج من "شركة الدهانات الممتازة".
وقد أدت هذه الخطوات الحاسمة الى تعزيز أعمالنا وزيادة المجموعة الشاملة لحلولنا المبتكرة والمتكاملة لتلبية احتياجات قاعدة عملائنا المتنامية. نحن متحمسون للغاية لإعادة صياغة الأسس التي تقوم عليها شركتنا، ونتطلع إلى استكشاف المزيد من مسارات النمو، من خلال تقوية كفاءاتنا ومكانتنا في السوق."
من جهته، قال السيد غسان أشقر، المدير المالي لشركة البحر الأحمر العالمية:
"سجلت شركة البحر الأحمر العالمية مجموعة قوية من النتائج المالية في عام 2023، حيث شهدنا عودة إلى الربحية، مدفوعةً بالتدابير الحاسمة المتخذة لرسم خارطة الطريق للمرحلة القادمة من النمو الاستراتيجي للشركة، ليقودنا إلى استعادة الريادة في السوق.
ومن هذا المنطلق، سنواصل إعادة ترتيب أولويات الأعمال لدينا، وتعزيز وضعنا المالي، لتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا."
تحليل قائمة الدخل
ارتفعت الإيرادات بنسبة 241% على أساس سنوي إلى 1,378 مليون ريال سعودي، نتيجةً لعدة عوامل، بما في ذلك الاستحواذ الاستراتيجي على حصة قدرها 51% في شركة فيرست فيكس. بالإضافة إلى ذلك، وتماشيًا مع توجيهات مجلس الإدارة، قامت الشركة بزيادة تركيزها على ترشيد جميع مراحل سلسلة التوريد، إلى جانب استراتيجيات التسعير التنافسية وتقنيات الشراء المتقدمة، مما أدى أيضًا إلى ازدهار الإيرادات.
ارتفعت تكلفة الإيرادات بنسبة 169٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1،241 مليون ريال سعودي، من 461 مليون ريال سعودي في العام 2022، وذلك تماشياً مع الزخم المتزايد لتنفيذ المشاريع وتسليمها خلال العام. وبلغ إجمالي الربح 114 مليون ريال سعودي، مقارنة بإجمالي خسارة قدرها 57 مليون ريال سعودي في العام 2022.
وشهدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء تحسنًا كبيرًا لتصل إلى 99 مليون ريال سعودي في العام 2023، مقارنة بخسارة بلغت 118 مليون ريال سعودي في العام 2022، مدعومةً بالأداء القوي للإيرادات خلال الفترة.
وقفزت الأرباح من العمليات المستمرة إلى 16 مليون ريال سعودي، مقارنة بخسارة قدرها 190 مليون ريال سعودي في العام 2022. وبلغ صافي الربح 2 مليون ريال سعودي في العام 2023، مقارنة بصافي خسارة قدرها 198 مليون ريال سعودي، مع بدء تدفق التأثير الإيجابي للاستحواذ على "فيرست فيكس".
تحليل قائمة المركز المالي
أنهت شركة البحر الأحمر العالمية العام بمبلغ 158 مليون ريال سعودي نقدًا وما في حكمه ، مقارنة بمبلغ 32 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2022، بسبب التحسن في دورة تحويل النقد وزيادة المتحصل من القروض التي تحمل فائدة.
وارتفعت إجمالي القروض إلى 327 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2023، من 122 مليون ريال سعودي بنهاية عام 2022، والتي من المستهدف استخدامها لتمويل المشاريع قيد التنفيذ للشركة.
وانخفضت نسبة الدين إلى حقوق الملكية من 0.96 مرة للعام 2022 إلى 0.52 مرة للعام 2023.
الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
لتحقيق الأهداف البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات (ESG)، تعتمد شركة البحر الأحمر العالمية على مبدأ الريادة الشاملة الذي يقوم على المبادئ
الثلاثة "العطاء والكسب والاستدامة". وتهدف الشركة إلى المساهمة في مجتمع مستدام من خلال الاستمرار في ترسيخ مبادئ الاستدامة والأخلاق المهنية والابتكار.
ولالتزام الشركة بالاستدامة فقد أنشأت بالفعل إطارها للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) مع تحديد خط الأساس لقياس التقدم
السنوي مقابل الأهداف الرئيسية الموضوعة. وتتطلع الشركة إلى تطوير خارطة طريق الاستدامة لعام 2030 باستخدام نهج منظم لحل المشكلات،
لضمان تحقيق قيمة ملموسة ومؤثرة لجميع أصحاب المصلحة عن طريق الحلول المقترحة.
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