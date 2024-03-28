في يوم زايد للعمل الإنساني .. سلطان بن طحنون: الشيخ زايد رمز العطاء

(MENAFN
- Iris Media Press Services) أبوظبي: يشارك مكتب "فخر الوطن" في احتفالات الدولة بيوم "زايد للعمل الإنساني"، الذي يُصادف 19 رمضان من كل عام.
وبهذه المناسبة قال معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب "فخر الوطن" أن مشاركة المكتب في احتفالات دولة الإمارات بهذا اليوم يأتي وفاء وتخليداً لإرث القائد المؤسس، وتأكيداً على مواصلة نهجه في العطاء ومدّ يد العون لجميع الدول والشعوب بدون تمييز أو تفرقة، حيث يعتبر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه" رمزاً للعطاء الذي لا ينتهي برحيله بل تجده حاضراً في ثمار الخير التي أينعت في العديد من البلدان حول العالم.
وأشار معالي سلطان بن طحنون إلى أن مكتب "فخر الوطن"، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، يواصل مسيرة عمله الإنساني النبيل في احتضان أبطال الصفوف الأمامية وعائلاتهم من مختلف الدول والأديان والأطياف، واعتماد المزيد من المبادرات التي تُسهم في توفير حياة الرفاهية لهم، وتضمن لهم المستقبل المُشرق.
وأضاف معاليه: "تُجسّد المبادئ والقيم التي غرسها الوالد المؤسس في أبنائه وأبناء شعبه علامة فارقة في مفاهيم العمل الإنساني والخير والعطاء، فهي لا تقتصر على تقديم المُساعدات ومدّ يد العون للمحتاجين فحسب، فدعم العاملين في الصفوف الأمامية، ومُساندتهم في شتى المجالات هو عمل إنساني نبيل، نفخر به ونحرص على استدامته".
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