جامعة الإمارات تموّل مشاريع برنامج زمالة ما بعد الدكتوراه للعمل المناخي

(MENAFN
- Iris Media Press Services) العين: لدعم الجهود الوطنية في إيجاد حلول مبتكرة لتغير المناخ، وضمن خارطة طريق جامعة الإمارات إلى COP28 وما بعده (2023-2026)، أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة عن عدد من المشاريع الرائدة الممولة لبرنامج زمالة ما بعد الدكتوراه للعمل المناخي.
وأوضح الدكتور أحمد مراد- النائب المشارك للبحث العلمي: " يعتبر برنامج زمالة جامعة الإمارات ما بعد الدكتوراه للعمل المناخي مثالاً رائداً لمواجهة تحديات المناخ، وهي خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة"، وأضاف: " إن هذه المشاريع تعكس التزام جامعة الإمارات بدعم البحث العلمي والابتكار في مجال العمل المناخي، وتشكل مساهمة قيّمة لتوفير مستقبل مستدام للأجيال القادمة".
وأشار: " إن دعم المشاريع البحثية التي تُركّز على العمل المناخي يعكس رؤية الجامعة نحو تعزيز التنمية المستدامة والابتكار في مواجهة تحديات المناخ العالمية، والتزامها بمحاور رؤية " نحن الإمارات 2031” الرامية إلى تحقيق قفزات نوعية في الحياد المناخي، وتمهيد الطريق لمستقبل عالمي مستدام، وتقدّيم نموذجٍ يُحتذى به في اعتماد الممارسات الصديقة للبيئة في الاقتصاد والمجتمع."
ومن بين المشاريع التي تمّ تمويلها ضمن البرنامج والتي بدأت أنشطتها بداية عام 2024، المشروع الخاص بتقنية بطاريات Zn-CO2 المائية ذات درجة الصفر، حيث يقترح المشروع استراتيجية جديدة لتثبيت ثاني أكسيد الكربون، واستخدام الموارد، وإنتاج الطاقة. كما يُركّز المشروع الثاني على التنمية المستدامة لأنظمة البكتيريا والطحالب الدقيقة في نظام مياه الصرف الصحي، وسيقوم المشروع أيضًا بدراسة كفاءة المُحفّزات ثنائية الوظيفة في تحويل الكتلة الحيوية المحصودة إلى وقود الديزل الحيوي في خطوة واحدة مما يؤدي إلى مزيد من التخفيض في التكلفة التشغيلية الإجمالية.
أما المشروع الثالث فسيتناول استكشاف الإمكانات غير المستغلة للمركبات العضوية المتطايرة الجديدة في تحسين نمو نبات الطماطم والحماية من الإجهاد غير الحيوي، مع التركيز على الجفاف، في ظل الظروف الطبيعية داخل بيئة الدفيئة. بينما سيُركّز المشروع الرابع على استكشاف البروتينات الجديدة والمكونات القائمة على السكاريد لتصميم نظائر اللحوم ذات النسيج الجيد والليفية مع أقرب السمات الحسية الممكنة للحوم الحقيقية، كما يهدف المشروع أيضاً إلى توصيل هذا التصميم إلى أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة ليتمّ تعميمه نحو إنشاء نظام غذائي أكثر استدامة.
MENAFN28032024007464016105ID1108032517
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.