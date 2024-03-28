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- ITC Media) أبوظبي في الخميس الموافق 28 مارس 2024 - أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، عن تدشين مرسى ومحطة عبارات السعديات ومرسى ربدان، والتي تم تنفيذها بالتعاون مع "أبوظبي البحرية" التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، لتضم منشآت بحرية متطورة تقدم خدمات ومرافق استثنائية للبحارة ومالكي القوارب، في خطوة تمثل نقلة نوعية لتعزيز الربط البحري والبنية التحتية في الإمارة.
وقد تم تطوير مرسى ومحطة عبارة السعديات لتكون مركزاً بحرياً متعدد الاستخدامات ومقصداً حيوياً لمختلف أنواع السفن والمراكب، وتضم مجموعة من المرافق البحرية الرائدة بما في ذلك 64 رصيف عائم لرسو السفن، ومنزالاً للقوارب بعرض 10 أمتار، و12 موقف بحري جاف، و6 محال تجارية، و70 موقفاً للسيارات، ومنشآت إدارية حديثة. كما أنها تضم محطة عبّارات حديثة بها منزالين مخصصين للعبّارات، لتشكل رابطاً حيوياً بين جزيرة السعديات والجزر المحيطة، وتلبي احتياجات المجتمع البحري والزوار على حدٍ سواء.
من ناحية أخرى، يقع مرسى ربدان في منطقة ربدان بأبوظبي، ويضم 19 رصيف عائم للقوارب الترفيهية والدراجات المائية، ومنزالاً للقوارب بعرض 14 متر، و18 موقف بحري جاف، ومنافذ لبيع الأطعمة والمشروبات، وخدمات تزويد الكهرباء والماء للقوارب، وكاميرات مراقبة على مدار الساعة، إضافةً إلى خدمات إنزال القوارب وقطرها، وغسيل وتنظيف المحركات والمساعدة على الرسو.
علاوةً على ذلك، يضم المرسى العديد من محال البيع بالتجزئة لتلبية احتياجات مجتمع البحّارة والمقيمين والسياح، فضلاً عن موقعه المتميز وإطلالته الرائعة على جامع الشيخ زايد الكبير.
ويعمل مركز النقل المتكامل بالتعاون مع أبوظبي البحرية لتحقيق الرؤية المشتركة لكل من دائرة البلديات والنقل ومجموعة موانئ أبوظبي، والتي تمتد إلى ما هو أبعد من تطوير البنية التحتية؛ لتشمل أيضاً الإدارة المسؤولة للنظم البيئية البحرية. وإدراكاً لأثر ذلك على البيئة البحرية المحيطة بالمشروع، فقد تم إجراء أبحاث مكثفة بالتعاون مع إدارة البيئة والاستدامة في مجموعة موانئ أبوظبي، حيث تم تركيب سبعة عشر مرتبة خرسانية خاصة وصديقة للبيئة في قاع البحر في مرسى ومحطة عبارة السعديات، إلى جانب ألواح صديقة للبيئة البحرية على جدران الرصيف، وهي مصنوعة من مواد خاصة تتواءم بشكل تام مع البيئة البحرية. وقد تمّ تطوير هذه المراتب من قبل شركة علمية رائدة، في حين تم تطوير الألواح من قبل شركة متطوّرة في مجال التكنولوجيا الطبيعية. وتعمل كل من المراتب والألواح على إنشاء بيئة طبيعية وخصبة تسهم في نمو الكائنات الحية، بالإضافة إلى تحسين جودة المياه والتنوع البيولوجي، مما يساهم في الحفاظ على الموائل البحرية وبقائها في مواطنها الطبيعية.
وبدوره، قال سعادة عبد الله المرزوقي، مدير عام مركز النقل المتكامل: "إن تدشين مرسى ومحطة العبارات في جزيرة السعديات ومرسى ربدان يؤكد التزامنا بإنشاء واجهات بحرية تتجاوز التركيز على البنية التحتية، وصولاً إلى إنشاء نظام بيئي بحري مزدهر، من خلال العمل المستمر في تحديث قطاع أبوظبي البحري وفقاً للمتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وتوفير بنية تحتية مستدامة، ترسم مستقبلاً بحرياً واعداً لإمارتنا."
وأضاف سعادته: "هدفنا الحفاظ على مكانة أبوظبي بين مصاف المراكز التجارية والبحرية العالمية الرائدة، وتعزيز قطاعنا البحري وتحديثه ببنية تحتية وخدمات عالية المستوى، وفقاً لرؤيتنا الاستراتيجية لتشجيع استدامة البيئة البحرية وتحفيز التفاعل الإيجابي بين مختلف مكونات البيئة البحرية".
ومن جانبه، قال الكابتن عمار مبارك الشيبة، الرئيس التنفيذي– القطاع البحري والشحن - مجموعة موانئ أبوظبي: "مع اكتمال الأعمال التطويرية في مرسى ربدان ومرسى ومحطة عبارة السعديات، فإننا نقدم لمجتمع أبوظبي ومرتادي البحر مرافق وبنى تحتية متطورة وخدمات حديثة، تتوافق مع أعلى تدابير الصحة والسلامة والبيئة، وأرقى معايير والجودة".
وأضاف الشيبة: "سعدنا في مجموعة موانئ أبوظبي بإطلاق هذا المشروع الذي يساهم في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز بحري رائد عالمياً. كما نؤكد التزامنا بمواصلة الاستثمار في المرافق البحرية الترفيهية والتجارية في جميع أنحاء إمارة أبوظبي".
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