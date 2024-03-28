سعادة إيمان راشد سيف: الشيخ زايد "طيب الله ثراه"، رمز العطاء والخير ورائد الإنسانية

(MENAFN
- Misbar Communications) أكدت سعادة إيمان راشد سيف، مدير عام إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة أن القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، هو رمز العطاء والخير ورائد الإنسانية قدم نموذجاً متفرداً في العمل الإنساني وامتدت عطاءاته لتشمل كافة شعوب العالم، وأرسى قواعد وأسس العمل الإنساني والخيري في دولة الإمارات، لتكون حجر أساس في مسيرة دولة الإمارات التنموية والإنسانية الطموحة، لتواصل قيادتنا الرشيدة نهج "زايد الخير" بكل اقتدار مرسخة مكانة دولة الإمارات الرائدة في ميادين العمل الخيري والإنساني إقليمياً ودولياً، بفضل جهودها ومبادراتها الإنسانية في مناصرة الضعفاء ومساعدة المحتاجين وإغاثة المنكوبين في كل أنحاء العالم.
وقالت سعادة إيمان راشد سيف: تحلّ علينا ذكرى يوم زايد للعمل الإنساني هذا العام بالتزامن مع مواصلة الإمارات مساعي الخير والعطاء لتتوّج مكانتها الرائدة كمركز للعمل الخيري والإنسانية والتسامح، موضحة إن إدارة التثقيف الصحي وانطلاقاً من توجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، حريصة على ترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مجال العمل الإنساني وتعزيز مسيرة العطاء والخير عبر إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية الإنسانية والبرامج الصحية التي تهدف إلى دعم ومساندة المرضى وتقديم كل سبل الرعاية لهم.
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