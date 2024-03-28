سعادة محمد أحمد أمين العوضي: اسم الشيخ زايد أصبح مرادفاً للخير والعطاء ورمزاً للعمل الإنساني

(MENAFN
- Misbar Communications) أكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن يوم زايد للعمل الإنساني، مناسبة لتخليد ذكرى القائد المؤسس الشيخ زايد "طيب الله ثراه" الذي أصبح اسمه مرادفاً للخير والعطاء ورمزاً للعمل الإنساني، وتحرص القيادة الحكيمة والمجتمع الإماراتي في مثل هذا اليوم على استذكار جهوده والاستلهام من مبادئه التي حققت للدولة مكانة في سجل العمل الإنساني على مستوى العالم، وتُوّجت بالمراتب الأولى في هذا المجال بفضل الأسس الراسخة لثقافة العطاء التي يتواصل الحفاظ على قواعدها المتجذرة في تقاليد مجتمع الإمارات.
وأضاف سعادة العوضي إن هذه المناسبة تعزز قيم العطاء والتسامح والتزام جهود العمل الخيري بمبادئ الأخوة الإنسانية ومد يد العون للمحتاجين دون تمييز، وهو النهج الذي سار عليه الشيخ زايد عندما جعل مساهمة الإمارات في الأعمال الإنسانية تنطلق من الشعور بالواجب الأخوي الإنساني وتستند على القيم النبيلة التي تؤكد دور الإمارات الملهم في تقديم المساعدات الخارجية على مستوى العالم، فضلا عن المبادرات التي تطلقها في هذا الجانب وتعزز من خلالها التوجه الراسخ للدولة ورؤيتها للعمل الإنساني القائم على روح التعاون والمسؤولية الجماعية وكل ما يعكس القيم الأصيلة لمجتمع الإمارات والتزامه بمواصلة مسيرة الشيخ زايد.
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