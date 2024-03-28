الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا: يوم للاحتفاء بالرسالة النبيلة التي تبناها زايد الخير ثم حملها أبناء الإمارات

(MENAFN
- Misbar Communications) أكدت سعادة الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا، رئيس هيئة شؤون الأسرة بالشارقة، والأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، أن يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف الـ19 من رمضان من كل عام، يمثل مناسبة وطنية لإحياء ذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستعراض مسيرته الغنية بالعمل الخيري، والاحتفاء بالرسالة النبيلة التي تبناها ثم حملها أبناء الإمارات الذين يواصلون نهج "زايد الخير"، ويجسدونه بمبادرات ذات أثر كبير يحدث الفارق في خريطة العمل الإنساني على المستوى العالمي، ويعكس قيم العطاء التي لا تنضب من خلال تسيير قوافل الإغاثة التي تجوب العالم وتغيث الملهوفين والمتضررين من الكوارث أينما كانوا وعلى اختلاف ثقافاتهم.
وأضافت سعادة الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا: إن هذه المناسبة تمثل فرصة لتجديد العهد على استدامة مسيرة العمل الخيري والإنساني التي أطلقها مؤسس الإمارات، فضلا عن تدارس هذا الإرث العظيم الذي خلّفه لنا قائد متفرد كان سابقاً لعصره بفكره وحكمته وبحبه للعطاء ومبادراته التي لا تزال شواهدها قائمة حتى الآن، ما جعل نهجه في العمل الإنساني جديراً بالاحتفاء لنقتدي به، ومناسبة ترمز لأهمية قيم البذل والإيثار في مسيرة الأمم، وتدعونا إلى مواصلة تعزيز روح التضامن ودعم المحتاجين، لتبقى الإمارات نموذجاً في مبادراتها الخيرية وفي سعيها لنشر ثقافة التسامح والتكافل والتراحم في نفوس الأجيال القادمة، وترسيخ ثقافة العمل الخيري والإنساني التي تعد جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع الإماراتي، مما حقق للدولة مرتبة الصدارة عالمياً في مجال تقديم المساعدات الإنسانية السخية.
MENAFN28032024006976014991ID1108032508
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.