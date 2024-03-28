"Sav" تتعاون مع "ديزرت أدفنتشرز" للارتقاء بقطاع السياحة والسفر وتقديم تجارب ادخار لا تُضاهى

(MENAFN
- Proglobal) 28 مارس 2024 - دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت "Sav"، الشركة الرائدة في توفير حلول التكنولوجيا المالية وابتكارات الادخار الفردي، عن شراكتها مع شركة " ديزرت أدفنتشرز" الرائدة في إدارة الوجهات السياحية بدولة الإمارات العربية المتحدة بهدف إرساء معايير جديدة كلياً في تجارب السياحة والسفر، وتزويد مستخدمي "Sav" بإمكانية الوصول الفوري إلى مجموعة متنوعة من خدمات الترفيه المميزة وقضاء أجمل أوقات الفراغ.
ومع استعداد ما يزيد عن 75% من سكان البلاد للإنفاق على تجارب ومغامرات جديدة لا تُنسى، تتمتع "Sav" و"ديزرت أدفنتشرز" بكافة المقومات التي تتيح لهما فرصة الاستفادة من هذا السوق دائم التوسع. ومن خلال إبرام هذه الشراكة، ستتاح لمستخدمي "Sav" اليوم فرصة اكتشاف كل ما تقدمه شركة "ديزرت أدفنتشرز" من عروض مميزة مباشرةً عبر تطبيق "Sav"، بما فيها الجولات السياحية في المدينة برفقة مرشدين سياحين ناطقين بعدة لغات، ناهيك عن رحلات السفاري الصحراوية، وتذاكر زيارة أجمل معالم الجذب السياحي والمنتزهات الترفيهية والرحلات البحرية والجولات الجوية وتجارب تناول أشهى الأطباق وممارسة الأنشطة الرياضية والمغامرات المليئة بالإثارة والتشويق. كما سيحظى مستخدمو التطبيق أيضاً بخصومات وعروض حصرية عند حجز مكان لهم للانطلاق في مغامرات "ديزرت أدفنتشرز" عبر تطبيق "Sav".
وتعليقاً على إبرام هذه الشراكة، قالت بورفي مونوت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "Sav": "يسرنا توحيد صفوف تعاوننا مع شركة رائدة من أمثال ’ديزرت أدفنتشرز‘ بهدف العمل معاً لإحداث تغيير جذري في تجارب زيارة الوجهات السياحية المقدمة لمستخدمينا. فنحن في Sav نهتم أولاً وأخيراً بتمكين مستخدمينا ليس فقط من الناحية المالية ولكن من مختلف جوانب حياتهم، وكلنا أمل بأن تحقق شراكتنا الجديدة خطوة مهمة على صعيد تعزيز تجاربهم الترفيهية، ومنحهم فرص غير مسبوقة لاستكشاف الوجهات السياحية مع اتباع أفضل حلول الادخار".
من جانبه، أشار سمير ميهتا، المدير التنفيذي للعمليات في شركة "ديزرت أدفنتشرز": "نفتخر بما حققناه من شهرة واسعة في إدارة الوجهات السياحية في المنطقة، ونحن متحمسون لدمج خدماتنا عبر منصة Sav المبتكرة. فمن شأن هذا التعاون أن يتيح لنا فرصة طرح خدماتنا الكثيرة والمتنوعة في إدارة الوجهات السياحية ضمن السوق المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونرجو أن نرسي معايير جديدة كلياً من حيث ما نقدمه من عروض قيمة متفردة مدعومة بتجارب لا تضاهى لزيارة الوجهات الموصّى بها".
وبإبرام هذه الشراكة، أصبح بوسع المستخدمين الآن الاستفادة من عروض "ديزرت أدفنتشرز" عبر تطبيق "Sav" بشكل مباشر، ما يتيح لهم فرصة استكشاف مجموعة متنوعة من التجارب المميزة بكل سهولة ويسر. يُشار إلى أن الشركتين أعربتا عن التزامهما الراسخ بتوطيد نطاق تعاونهما إلى مستويات جديدة تعزز من قدرة عملائهم على الاستفادة من المزايا المبتكرة والخبرات المرموقة والمدخرات المحسنة.
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