تسوق بذكاء ووفر أكثر: كيفية تحقيق أقصى استفادة من تخفيضات رمضان وذكرى إطلاق AliExpress

(MENAFN
- mslgroup) يتزامن شهر رمضان المبارك مع تخفيضات ذكرى إطلاق AliExpress، ما يوفر فرصة فريدة للجمع بين الاحتفال والتوفير. جهز نفسك، لأن هذا الدليل سيوضح لك كيفية الاستفادة من موسم التخفيضات وتحقيق أقصى قدر من الفوائد:
1. التخطيط وتحديد الأولويات:
قم بإعداد قائمة بالمواد اللازمة: قم بتدوين العناصر التي تحتاجها في شهر رمضان (التمر، سجادات الصلاة، الزينة)، الإفطار أو السحور (تزيين المائدة، أدوات المطبخ)، والضروريات اليومية.
حدد الميزانية: خصص ميزانية واقعية، مع الأخذ في الاعتبار الخصومات، واجمع القسائم الرقمية وابحث عن الشحن المجاني.
2. الاستكشاف والجمع:
استمتع بتخفيضات رمضان: استكشف قسم رمضان المخصص على تطبيق AliExpress أو الموقع الإلكتروني لاكتشاف المجموعات المنسقة والعروض الخاصة والمنتجات الخاصة برمضان.
جمع الكوبونات والعملات: تقدم مبيعات ذكرى إطلاق AliExpress ورمضان العديد من الكوبونات والعملات الرقمية القابلة للاسترداد للحصول على خصومات إضافية.
3. الوقت المناسب:
مرحلة الإعداد: غالباً ما تبدأ مبيعات AliExpress بمرحلة "إعداد" تقدم نقاطاً إضافية لإضافة العناصر إلى سلة التسوق الخاصة بك. شارك في هذه المرحلة لزيادة مدخراتك المحتملة.
عروض السوبر وBig Save وأيام التخفيضات الرئيسية: كن مستعداً للعروض الفائقة لفترة محدودة، وتصفح Big Save لأفضل العلامات التجارية، واحصل على أكبر الخصومات طوال فترة التخفيضات.
4. الاستراتيجيات:
استراتيجيات التجميع: يمكن الجمع بين بعض القسائم والخصومات لتحقيق وفورات أكبر. استكشف مجموعات مختلفة قبل الانتهاء من عملية الشراء. خلال مبيعات شهر رمضان، يمكن للمتسوقين توفير 4 دولارات مقابل كل 25 دولاراً يتم إنفاقها على المنصة، بحد أقصى 16 دولاراً لكل طلب. ستوفر AliExpress رموز خصم لمزيد من التخفيضات على مبيعات أعياد الميلاد، حيث يصل أعلى تخفيض إلى 45 دولاراً كحد أقصى للطلبات الكبيرة.
عروض الشحن المجاني: ابحث عن العناصر التي تحتوي على خيارات الشحن المجاني لتوفير المزيد، خاصة عند الشراء بالجملة. تقدم الآن مجموعة واسعة من المنتجات على AliExpress بشحن مجاني.
5. كن متيقظاً وتنبه للفرص:
قم بتنزيل تطبيق AliExpress: احصل على إشعارات بشأن العروض الحصرية والخصومات المؤقتة وتحديثات القسيمة مباشرة على هاتفك.
تابع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم: ابق على اطلاع بأحدث إعلانات التخفيضات والعروض الترويجية المثيرة عبر قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بهم.
باتباع هذه النصائح البسيطة، يمكنك تحويل عروض ذكرى إطلاق AliExpress وعروض رمضان إلى فرصة لتلبية احتياجاتك الرمضانية وتخزين الأساسيات، كل ذلك مع توفير استثنائي. لذا، استعد للتسوق بذكاء وتوفير المزيد.
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