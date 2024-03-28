دايمنشن داتا تغيّر علامتها التجارية إلى "إن تي تي داتا"

(MENAFN
- OAK Consulting) الإمارات العربية المتحدة، دبي – 27 مارس 2024: أعلنت دايمنشن داتا أنها ستغير علامتها التجارية لتصبح إن تي تي داتا NTT DATA اعتبارًا من الأول من أبريل 2024 في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. وستقدم NTT DATA، الشركة العالمية الرائدة في مجال البنية التحتية وخدمات تقنية المعلومات، خدماتها المتميزة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا عبر مجموعة متكاملة من الحلول والابتكارات في مجال الاستشارات والتطبيقات والبنية التحتية والاتصال والعمليات التشغيلية، لتمنح عملاءها راحة البال بفضل الشراكة مع مزود تقني عالمي مرموق.
وفي تعليقه على الأمر قال آلان تيرنلي جونز، الرئيس التنفيذي لدى دايمنشن داتا في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسرنا أن نستهل هذه المرحلة الجديدة باسم إن تي تي داتا، فهي خطوة تمثل استمرارًا لإرثنا وخبرتنا الواسعة، وبداية لحقبة جديدة من النمو والابتكار الذي يمكننا من تحقيق تجربة فريدة متسقة لعملائنا عبر خدماتنا المدارة المقدمة من خلال منصتنا العالمية."
وأضاف تيرلي جونز: "يمثل تجديد العلامة التجارية أكثر من مجرد تغيير للاسم – فهو يجسّد التزامنا بالاستثمار في المواهب المحلية وتطوير الحلول الريادية، وتعزيز النمو المستدام في الشرق الأوسط وأفريقيا، لنعد العملاء بقدرات أفضل تمكننا من تقديم الحلول المدارة بمزيد من الكفاءة، لتنسجم مع أفضل الممارسات في المجال."
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