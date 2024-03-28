تعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023

(MENAFN
- Morimak) الكويت 28 مارس 2024:
عقدت شركة الاتصالات الكويتية (stc)، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، اجتماع الجمعية العامة العادية، في مقر الشركة الرئيسي – مجمع أولمبيا / البرج الغربي يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024، وقد بلغت نسبة النصاب 77.545% من إجمالي عدد المساهمين، حيث تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية حضورياً وكذلك افتراضياً باستخدام المنصة الإلكترونية للشركة الكويتية للمقاصة.
وقد تم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية، المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والمركز المالي وتقرير مراقب الحسابات وتقرير هيئة الرقابة الشرعية، كما تمت المصادقة على تقرير لجنة التدقيق وتقرير حوكمة الشركات الذي يشمل تقرير المكافآت والرواتب والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى جانب الموافقة على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية الأخرى، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات. كما وافقت الجمعية العامة العادية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من إجمالي رأسمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، أي بواقع 35 فلساً كويتياً للسهم الواحد وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2024، وسوف يتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024.
وفي هذا الصدد صرح الدكتور/ محمود أحمد عبدالرحمن، رئيس مجلس الإدارة للشركة قائلاً: "تمكنت شركة الاتصالات الكويتية (stc) من تحقيق العديد من الإنجازات المالية والتشغيلية في عام 2023 والتي مهدت لها الطريق نحو قيادة سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة الكويت. هذا وتحرص stc على الابتكار والتجدد في جميع أعمالها وخدماتها للمحافظة على مركزها التنافسي في السوق من خلال إضافة قيمة لمساهميها وتقديم أفضل العروض والخدمات لعملائها في ظل التوجهات العالمية نحو الرقمنة وتبني أحدث التقنيات. وبالتالي، تسعى stc إلى تمكين الأفراد والشركات والمجتمع ككل من الازدهار في عالم مترابط، إلى جانب تزويدهم بخدمات الاتصالات التقليدية من خلال تنفيذ استراتيجيتها وخططها ورؤيتها المستقبلية القائمة على تعزيز قدراتها الداخلية وتطوير بنيتها التحتية لتوفير أفضل الحلول التقنية المتكاملة وحلول قواعد البيانات للشركات وتلك المصممة خصصيصاً لتلبية احتياجات عملائنا. كما أظهرت النتائج القوية التي حققتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2023 على نجاح تطبيق استراتيجية stc المؤسسية وسعيها الدائم في تسخير الإمكانيات المتاحة وتبني الفرص المحتملة في سوق الاتصالات للمحافظة على مكانة الشركة المرموقة في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما أسهم في تحقيق رغبة stc في دعم قدراتها الداخلية وتعزيز حصتها السوقية، وكذلك تطوير وإثراء مستوى تجربة العملاء."
تعليقاً على مركزها المالي كما في 31 ديسمبر 2023، قال الدكتور/ عبدالرحمن: "بلغت إجمالي موجودات الشركة 447.7 مليون دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2023، وارتفعت إجمالي حقوق مساهمي الشركة خلال عام 2023 بنسبة 1% لتصل إلى 243.9 مليون دينار كويتي، كما تتمتع الشركة بملاءة مالية قوية على مستوى شركات الاتصالات في الشرق الأوسط."
وقد علق الدكتور/ عبدالرحمن على توصية توزيع الأرباح النقدية بنسبة 35% من إجمالي رأسمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، قائلاً: "أثبتت stc قدرتها من خلال الحفاظ على تدفقات نقدية جيدة نتيجة التوسع في نموذج الأعمال الناجح والتخطيط المالي الذي يضمن تحقيق عوائد ونتائج مالية جيدة تمكن الشركة من توزيع أرباح سنوية بشكل مستدام والتي تصب في مصلحة مساهمي الشركة الكرام."
كما صرح المهندس/ معتز بن عبدالله الضراب، الرئيس التنفيذي للشركة، تعليقاً على أهم الإنجازات التي حققتها stc في عام 2023، قائلاً: "يعود النجاح الكبير الذي حققته stc خلال العام بعد توفيق الله، على صعيد العمليات التشغيلية والمالية، إلى تنفيذ استراتيجيتها المؤسسية القائمة على قيادة سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكويت والتي تعتمد بشكل محوري على البنية التحتية القوية للشركة وشبكة الجيل الخامس الأكثر تطوراً والتي تمكن stc من تقديم أفضل الحلول التقنية المتكاملة وحلول قواعد بيانات الشركات التي تستهدف وتلبي احتياجات جميع عملاء الشركة وتتجاوز تطلعاتهم، مما وضع stc على قمة الشركات الرائدة في دعم عملية التحول الرقمي وتقديم الحلول المتكاملة، والتي تعتبر قيمة مضافة لقطاع الاتصالات التقليدي."
كما أشار الضراب: "كما تمكنت stc من تحقيق تلك النتائج القوية بدعم كبير من شركاتها التابعة solutions by stc و E-Portal - أذرع الشركة المتخصصة في تقديم الحلول المتكاملة المتعلقة بمجال الاتصالات والشبكات بالإضافة إلى الحلول التقنية المتقدمة والخدمات الثابتة والنطاق العريض ونظم التكامل والخدمات السحابية لعملائها من الأفراد والمؤسسات – من خلال التوسع في نموذج أعمالها وتعزيز مكانتها على قمة الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتمكينها من تحقيق النمو المستدام في المستقبل من خلال منظومة الأعمال المتكاملة والتي تدعم بشكل كبير الركائز الاستراتيجية في عملية التحول الرقمي."
وتعليقاً على إعلان النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 سبتمبر 2023، أضاف الضراب: "تمكنت stc وبكل فخر من تحقيق نتائج مالية قوية في عام 2023، حيث سجلت أعلى مستوى من الإيرادات منذ تأسيسها لتصل إلى 351.4 مليون دينار كويتي بمعدل نمو قدره 4.5% في عام 2023، مقارنة مع 336.4 مليون دينار كويتي في العام السابق. وقد كان للنمو في قاعدة العملاء التي بلغت 2.3 مليون عميل في نهاية ديسمبر 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 0.5% مقارنة مع حجم قاعدة العملاء في العام السابق دوراً كبيراً في تحقيق هذا النمو في الإيرادات. وبالتالي، شهد الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء نمواً بمعدل 3.7% لتصل إلى 85.1 مليون دينار كويتي خلال عام 2023 والتي نتج عنها صافي أرباح بلغت 32.7 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 33 فلساً) خلال عام 2023 بدفع كبير من ارتفاع الإيرادات وكفاءة النفقات التشغيلية."
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