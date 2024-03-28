دور الوالدين في ترسيخ قيم الأخلاق الحميدة في نفوس الأبناء خلال شهر رمضان المبارك

(MENAFN
- Qatar Foundation ) الدوحة، قطر، 28 مارس، 2024: أكدت خبيرة تربوية في مؤسسة قطر على أهمية أن يشكّل الوالدان قدوة لأبنائهم كخطوة أساسية نحو غرس القيم والمبادئ المتأصلة في ثقافتنا المحلية في نفوسهم.ويعدّ شهر رمضان فرصة لتعزيز إرثٍ ثقافي مستدام لدى الأبناء، يتجاوز حدود الشهر الكريم ليستمر لأجيال قادمة.
في هذا السياق، قالت الشيخة جوهرة بنت محمد آل ثاني، مدير المناصرة والتواصل بمعهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر: "إن الخطوة الأولى نحو تعزيز القيم التي تستند عليها هويتنا القطرية هي أن يشكّل الوالدان، قدوة يُحتذى بها من قبل الأبناء، وذلك من خلال ممارساتهما الدينية وسلوكياتهما الأخلاقية، وهو ما سيترك لا محالة أبلغ الأثر على شخصية الأبناء."
وأوضحت: "بفضل الرابطة العميقة التي تجمع بين الأطفال وأمهاتهم منذ اللحظات الأولى للولادة، يبرز دور الأم بقوة في تنمية وتشكيل شخصياتهم، وهو ما يُعد أكثر تأثيرًا مقارنةً بدور الأب خلال هذه المرحلة العمرية. وقد أفاد 94 في المائة من الأطفال في برنامج تنشئة أن أمهاتهن يؤدين الصلاة والشعائر الدينية، وهو ما يؤثر على تشكيل هويات الأطفال الدينية."
وتابعت: "في هذه المرحلة الحاسمة من نمو الأطفال تصبح الأم مصدرًا رئيسيًا لتعليم الأخلاق والقيم وأساسيات اللغة العربية، بما يسهم في تعزيز بيئة داعمة تحرص على تنمية شعور الأطفال بالأمان العاطفي."
وأشارت الشيخة جوهرة إلى أن شهر رمضان الكريم يشهد مضاعفة حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الأمهات بشكل خاص، مما يحد من فرصتهن في قضاء وقت كافٍ مع أبنائهن. لكن، من خلال إشراك الأبناء في هذه المسؤوليات، يمكن تحقيق فوائد عديدة تعود بالنفع على الأسرة ككل.
وقالت المتحدثة: "يُفضّل أن تشرك الأمهات الأبناء في الأنشطة والممارسات الدينية، فالمساعدة في إعداد مائدة الإفطار وقراءة القرآن والصلاة والدعاء، وزيارة الأسرة الممتدة، من شأن كل ذلك أن يؤدي إلى تنمية فهم أوسع للقيم الدينية ويعزز الانتماء للأسرة."أفاد ثلاثة أرباع المشاركين، بنسبة (76٪)، في دراسة "لمعهد الدوحة الدولي للأسرة" عن "التماسك الأسري في قطر" أن أفراد أسرهم مشتتون بسبب انشغالهم في "وسائل التواصل الاجتماعي" . كما أفاد نصف المستجيبين وبنسبة 54% فقط، أن أفراد أسرهم لديهم قواعد لاستخدام هذه الوسائل، وحول ذلك تقول الشيخة جوهرة:" لنستغل شهر رمضان في تقوية التواصل بين أفراد الأسرة ووضع قواعد لأفراد أسرتنا تنظم وتحجم إستخدامهم لوسائل التواصل الإجتماعي."
على الرغم من أن الجلوس حول مائدة الإفطار يعد من التقاليد الأساسية في رمضان المبارك، إلا أن دراسة أجراها معهد الدوحة الدولي للأسرة عن "التماسك الأسري في قطر" أفادت بأن حوالي 43% فقط ، من الأسر القطرية تتناول وجبات الطعام معًا كعائلة مع محادثة قليلة أو معدومة.وعن ذلك، قالت الشيخة جوهرة: "إن تناول الطعام معًا هو من التقاليد الجميلة والقيّمة في الشهر الفضيل، حيث تُناقش التحديات العائلية، ويظهر الأفراد اهتمامهم بالتواصل اليومي. كما أن هذه الحوارات تمكّن الاطفال من التوصل إلى حلول للتحديات التي يواجهونها. لذا، ينبغي على الأسر أن تسعى جاهدة للحفاظ على هذا التقليد داخل الأسرة".
وفي مواجهة التحديات المعاصرة للأسرة، تسلط الشيخة جوهرة الضوء على أهمية الحفاظ على القيم الثقافية وسط التأثيرات الخارجية، قائلةً: "من خلال تعزيز الحوار المفتوح ووضع حدود واضحة، يمكن للوالدين توجيه الأطفال نحو السلوكيات والمواقف الإيجابية. إن أي تساهل في القيم، سيحدث خللًا في بنية الأسرة."
ودعت إلى انتاج برامج محلية في قطر تقدم مسلسلات وبرامج تلفزيونية تسلط الضوء على مواضيع ثقافية ذات رسائل هادفة، مما يسهم في تكريس منظومة القيم لدى الأبناء. وقالت بهذا الخصوص: "حين نغرس القيم لدى الأبناء، فإنهم يصبحون أقل عرضة للمؤثرات السلبية الخارجية، فتربيتنا وإشرافنا عليهم في مرحلة الطفولة، وحرصنا على التواصل معهم وبناء حوار هادف معهم من شأن كل ذلك أن يجعلهم محصنين وأكثر قدرة على مواجهة التأثيرات".
وأضافت: "يُعد اعتماد الأسلوب المرن والتثقيفي ضروريًا، إذْ عندما يلاحظ أبناؤنا اهتمامنا الصادق باحترام تقاليدنا والحفاظ على قيمنا بإيمان وقناعة، لا كأعباء ملقاة على عواتقنا، فإن ذلك يحفزهم بشكل تلقائي ليحذوا حذونا."
وقدّمت الشيخة جوهرة نصائح عملية للوالدين لتعزيز القيم لدى الأطفال، مثل الحوار والسلوك الايجابي وتحديد العواقب والسلوكيات السلبية علاوة على سرد القصص الهادفة. وأفادت بأنه وفقًا لدراسة أجراها المعهد حول التوازن بين العمل والأسرة، فإن حوالي 62٪ من الآباء يشاركون أبنائهم في أنشطة ترفيهية، وذلك بمعدل أيام قليلة شهريًا. وقالت:" لنستغل هذا الشهر الفضيل لتعزيز الأنشطة الترفيهية بين أفراد العائلة، من خلال الألعاب الرمضانية والتنافس على ختم وحفظ القرآن، لتعزيز التماسك الأسري بين أفراد الأسرة."
وخلُصت الشيخة جوهرة إلى القول: "إن عاداتنا وتقاليدنا في رمضان هي إرث ثمين ورثناه عن عائلاتنا وأجدادنا، ونريد أن نورِّثه إلى أبنائنا. هناك بهجة متجذرة في روح رمضان - الشهر الذي يغمرنا بالطمأنينة والسلام النفسي، ويقدم لنا فرصة للتأمل وإعادة بناء علاقتنا بذواتنا وبمن حولنا. إن غرس القيم الرمضانية في أبنائنا يضمن أيضًا رصيدًا وازنًا من الإيمان والرحمة والاعتزاز الثقافي في نفوس الأجيال القادمة".
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