بيكو الخليج تتوسّع في منشآتها بإمارة رأس الخيمة لزيادة طاقتها الإنتاجية في قطاع البناء والتشييد

(MENAFN
- Rakez) رأس الخيمة، 28 مارس 2024: أعلنت شركة توريد مواد البناء الدولية؛ بيكو الخليج عن التوسع في منشآتها التي تقع في إمارة رأس الخيمة، وذلك من أجل رفع قدراتها الإنتاجية بنسبة تصل إلى 40%. ومع زيادة مساحة منشآتها إلى نحو 23 ألف متر مربع، وإضافة المزيد من الآلات والمعدات إلى أسطولها الحالي، فسوف تتمكن شركة بيكو الخليج من تلبية حاجات السوق المتزايدة، والعمل على تنفيذ مشروعات أكبر في المنطقة.
وتعتبر شركة بيكو الخليج إحدى الشركات الفرعية لمجموعة بيكو العالمية، التي تأسست في فنلندا عام 1965، حيث تقدم خدماتها إلى 33 بلدًا، في مختلف أنحاء العالم. وقد تأسست وحدة التصنيع في منطقة لحمرا الصناعية التابعة لراكز بإمارة رأس الخيمة، عام 2010، حيث تنتج التوصيلات الخرسانية مسبقة الصب "بريكاست" ودعامات دلتا®، وتصدرها إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، وافريقيا، والهند.
تشير التقارير الصادرة من جلوبال داتا إلى أن قيمة سوق البناء في الإمارات بلغت 94 مليار دولار في عام 2023 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي متوسط يزيد عن 3% من عام 2025 إلى 2028، لتصل إلى قيمة متوقعة تفوق 133 مليار دولار بحلول عام 2027. وتشير هذا التوقعات الإيجابية لقطاع البناء في الدولة إلى أن الشركات الموردة والمصنعة لمواد البناء، مثل شركة بيكو، ستشهد زيادة في الطلب، مما يفتح المزيد من فرص النمو الواعدة لها في المنطقة.
وفي سياق التوسعة الجديدة، قال توبي بنانن، رائد الأعمال، والرئيس التنفيذي لمجموعة بيكو: "إنّ هذا التوسع يعتبر علامة فارقة في تاريخ شركاتنا، حيث كان نتيجة طبيعية لالتزامنا بالعمل على تقديم الحلول المبتكرة، وخدمة عملائنا من خلال العمل على تنفيذ مشروعات أكبر. وقد كان الموقع الاستراتيجي لإمارة رأس الخيمة عنصراً جوهرياً في تحقيق نجاحنا، حيث أتاح لنا الموقع القدرة على الوصول بصورة فعالة إلى الأسواق المستهدفة في دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، وافريقيا، وغير ذلك من الأسواق الأخرى. وتطمح مجموعة بيكو إلى مواصلة السعي نحو تحقيق التطور المنشود، والعمل بفعالية أكبر من أجل تلبية مختلف المتطلبات في قطاع البناء، بالإضافة إلى مواصلة التعاون مع راكز، وتوفير الدعم اللازم من أجل تطوير الأعمال."
كما أشار رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، بقوله: "يسعدنا أن نشهد التوسع الجديد لشركة بيكو الخليج في عملياتها براكز. ولا شك أن ذلك النمو يعكس المزايا التي تقدمها إمارة رأس الخيمة لمختلف الشركات المتخصصة في تصنيع وتوريد مواد البناء والتشييد لدعم قطاع البناء المزدهر في المنطقة. كما إن الزيادة في المشروعات العقارية في منطقة الخليج وغيرها من المناطق الأخرى في جميع أنحاء العالم، تؤكد على ارتفاع الطلب على حلول البناء المبتكرة والفعالة، وهو الأمر الذي يمكن لشركة بيكو الخليج تقديمه بفضل إمكاناتها وقدراتها المميزة. وتلتزم راكز بتقديم الدعم المستمر إلى شركة بيكو، وإلى كل شركات البناء العاملة في مجتمع الأعمال الخاص بنا، بحيث لا تفي هذه الشركات بطلبات ذلك القطاع النشط فقط، بل تزدهر وتزيد من نشاطها على الصعيد العالمي كذلك."
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