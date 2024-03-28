ماضي إنترناشيونال تعزز النمو والمبيعات وتقوم بأتمتة العمل بالتعاون مع سيلزفورس

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- Wallis Public Relations) دبي، الإمارات العربية المتحدة - 26 مارس 2024: قامت "ماضي إنترناشيونال"، الشركة الرائدة في مجال منتجات العناية بالشعر والبشرة والجمال والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، بإجراء تحول في سير عملها وطريقة تفاعلها مع عملائها من خلال نشر حلول معززة بالذكاء الاصطناعي للبيانات وإدارة علاقات العملاء مقدمة من سيلزفورس.
وتمتلك "ماضي إنترناشيونال" حقوق توزيع حصرية لأكثر من 70 علامة تجارية لمنتجات العناية الشخصية والصحة في خمس دول خليجية، كما تلبي طلب آلاف العملاء من الشركات ومن ضمنهم صالونات التجميل ومتاجر التجزئة والصيدليات. وبالتزامن مع توسع أعمالها بهدف تلبية الطلب المتنامي على منتجات الرعاية الشخصية، فقد حرصت "ماضي إنترناشيونال" على أتمتة وظائف إدارة علاقات العملاء الخاصة بها، وتقليل مستويات تعقيد العمل، وتحسين الاطلاع على سير العمليات في جميع نقاط التفاعل مع آلاف العملاء، بالإضافة إلى ذلك فقد حرصت الشركة على تعزيز كفاءتها وذلك حتى تتمكن من المحافظة على زخم عملياتها في البيئة الحالية شديدة التنافسية وفي ظل انخفاض هوامش الربح.
وقامت "ماضي إنترناشيونال" بنشر حل سحابة البضائع الاستهلاكية (Consumer Goods Cloud) من سيلزفورس والذي يعد حلاً قوياً لإدارة علاقات العملاء ويتمتع بقدرات ذكاء اصطناعي مدمجة تتيح لفريق المبيعات أتمتة المهام المتعلقة بالجدولة، وتحسين الاطلاع على الطلبيات، والفرص، وملاحظات الاجتماعات، والفواتير، وذلك عبر سجل موحد لإدارة علاقات العملاء.
ويسهم هذا الأمر في تقليل الوقت اللازم والجهد المبذول لإتمام المهام الإدارية، كما يتيح المزيد من الوقت للقيام بأعمال إبداعية واستباقية، وتحسين مشاركة العملاء وزيادة هوامش الربح، والمساعدة في توليد المزيد من الأنشطة التجارية.
وقال هاجا مايدين، مدير التحول الرقمي لدى "ماضي إنترناشيونال" في هذا السياق: "لقد استغرقنا الأمر ساعة فقط من أجل إعداد مسار تدفق البيانات بين سيلزفورس ومنصة تخطيط موارد الشركة لدينا. كما ساعد استخدام حل "ميول سوفت" (MuleSoft) بهدف دمج أنظمتنا، في تقليل الوقت اللازم للتطوير بنسبة 50%".
من جهته، قال رابح ماضي، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى "ماضي إنترناشيونال": "لقد تمكّنا من خلال نشر حل سحابة البضائع الاستهلاكية (Consumer Goods Cloud) من إحداث تحول في توجهنا في كامل الشركة. إننا نقوم بأتمتة الإجراءات وتوظيف جهود فريقنا التجاري في المجالات المطلوبة، كما نعمل على زيادة الكفاءة وتوفير القيمة لعملائنا. سيسهم اتباع مقاربة أكثر ذكاء في سير عمل المبيعات والمعلومات الخاصة بها في زيادة إيراداتنا بشكل ملموس، كما سيساعد في تحسين علاقتنا مع عملائنا الذين سيستفيدون بدورهم من المعلومات التي نكتسبها خلال عملنا في منطقة مجلس التعاون الخليجي".
ويعني الحل الجديد إمكانية تحديث البيانات بصورة آنية والدخول إليها من قبل أفراد فرق عمل "ماضي إنترناشيونال" عبر تطبيق سيلزفورس الجوال، ما يحسن المرونة والدقة بسرعة كبيرة.
وأتاح حل سحابة البضائع الاستهلاكية (Consumer Goods Cloud) لفريق مبيعات شركة "ماضي إنترناشيونال" الاطلاع على العروض الترويجية التجارية، وتحديد أكثر الحملات نجاحاً، وتوحيد إدارة العروض الترويجية في وجهة مركزية واحدة، وتحسين الكفاءة والفعالية.
من جهته، قال تيري نيكول، نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لشركة سيلزفورس في الشرق الأوسط: "تجسد "ماضي إنترناشيونال" كيف يمكن لشركات التوزيع والتجزئة الاستفادة من حلول إدارة علاقات العملاء المتقدمة والمعززة بالذكاء الاصطناعي، وتوظيفها في إحداث التحول الرقمي ورفع سوية الأداء. يعد هذا الأمر على قدر كبير من الأهمية لمساعدة المؤسسات على العمل بذكاء وتحقيق النجاح حتى خلال مواجهتها للتحديات مثل توقعات العملاء المتنامية والمشاكل العالمية مثل التضخم".
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