تطبيق PhonePe أصبح الآن مُتاحًا للاستخدام في نقاط بيع NEOPAY في الإمارات العربية المتحدة

(MENAFN
- Weber Shandwick) دبي، الإمارات العربية المتحدة، xx مارس 2024: في إطار جهوده لتعزيز التواصل المالي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف دول العالم، أعلن المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن شراكته مع شركة المدفوعات الدولية الهندية "إن بي سي آي إنترناشيونال بيمنتس ليمتد" (NIPL).
بموجب هذه الشراكة سيتم دمج التطبيقات المدعومة من قبل واجهة المدفوعات الموحدة(UPI)، مثل تطبيق PhonePe، في منصة NEOPAY الخاصة بالمشرق، لتوفير حلول دفع سلسة للسياح من الهند في الإمارات العربية المتحدة في متاجر متعددة، ومعالجة جميع معاملاتهم بالروبية الهندية(INR).
يمكن لجميع من لديهم حسابات مصرفية في الهند القيام بعمليات دفع بسهولة عن طريق أي من تطبيقات الدفع المعتمدة من قبل UPI واستخدامها مع نقاط بيع NEOPAY المنتشرة في مناطق مختلفة في الإمارات، بما في ذلك المتاجر والمطاعم والوجهات السياحية والترفيهية المختلفة، وذلك عن طريق مسح رمز QR لتبسيط عمليات الدفع.
في هذا السياق، قال فيبور موندادا، الرئيس التنفيذي لNEOPAY في المشرق: "نحن سعداء جدًا بالتعاون مع PhonePe لتقديم حل جديد لدفع السياح والزوار من الهند في الإمارات العربية المتحدة، والمساهمة في تعزيز العلاقات المالية القوية بين البلدين. تؤكد هذه الخطوة التزامنا الكبير بدمج الابتكار والتكنولوجيا في عملياتنا، وتقديم أفضل الحلول والتجارب لعملائنا."
فيما يتعلق بذلك، قال ريتيش باي، الرئيس التنفيذي للمدفوعات الدولية في PhonePe: "يسرنا أن نعلن عن شراكتنا مع مؤسسة مالية مرموقة مثل المشرق، خاصة وأن الإمارات تُعتبر وجهة رئيسية وحيوية للزائرين، حيث يقصدها ملايين المواطنين من الهند سنويًا. ويمكن للعملاء الآن من خلال هذه الشراكة، إجراء المعاملات المالية بسهولة ويسر من خلال UPI، والتي تعد طريقة دفع مألوفة بالنسبة لهم. ولا يعكس تمكين المدفوعات الرقمية التزام PhonePe بتوفير الراحة لعملائها فحسب، بل أيضاً تلبية الاحتياجات المتغيرة للمسافرين في هذه الحقبة الجديدة، حيث يتيح هذا التعاون القيام بمعاملات مالية سلسة، مما يضمن رحلة أكثر سلاسة ومتعة للزوار".
بدوره، قال أنوبهاف شارما، نائب الرئيس لشؤون تطوير أعمال الشراكة والتسويق في إن بي سي آي إنترناشيونال بيمنتس ليمتد NIPL: "نحن نهدف إلى التعاون مع المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، وتعزيز الشراكات المثمرة لتقديم حلول دفع مريحة وآمنة عبر الحدود للعملاء. وتشجع هذه الشراكة التعاون في مجال التكنولوجيا المالية وتوحيد منظومة الدفع لتبسيط عمليات الدفع لزائري الإمارات العربية المتحدة من الهند".
تعتبر PhonePe أكبر شركة للمدفوعات الرقمية في الهند، حيث يبلغ عدد مستخدميها المسجّلين أكثر من 515 مليون مستخدم. ومن خلال هذه الشراكة، سيتم تبسيط عمليات الدفع للمواطنين من الهند في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعتبر واحدة من الوجهات السياحية الرئيسية والمهمة للهند، حيث بلغ عدد زوار دبي حوالي 2.46 مليون سائح في عام 2023. وهذا بدوره سيساهم في تعزيز العلاقات المالية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند.
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