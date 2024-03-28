بدجت السعودية تزرع 2,000 شجرة في مدينة جدة

(MENAFN
- Weber Shandwick) الرياض، 28 مارس 2024
أكدت شركة بدجت السعودية، الرائدة في مجال تأجير السيارات بالمملكة، التزامها بجعل البلاد أكثر استدامة، تماشياً مع رؤية 2030 لتحقيق صافي انبعاثات صفرية، حيث قامت الشركة، في 27 مارس الجاري، بزراعة 1,000 شجرة في طريق الأمير محمد بن سلمان، بالقرب من مركز الضبط الأمني الشميسي، وذلك بحضور قائد قوات أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة العقيد بندر العتيبي.
كما قامت الشركة، في الرابع من الشهر الجاري، بزراعة 1,000 شجرة أخرى في الغابة الشرقية في جدة، بالتعاون مع جمعية المسؤولية الاجتماعية بجدة، ومشاركة أكثر من 12 متطوعاً و 18 موظفاً في الشركة، وتأتي هذه المبادرة في سياق التزام بدجت السعودية بتعزيز الاستدامة البيئية بالمملكة، وفقاً لمستهدفات رؤية 2030 الساعية إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية، إلى جانب تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري.
ومن خلال هذه المبادرة، تهدف بدجت السعودية إلى تثقيف المشاركين والمتطوعين حول كيفية حماية البيئة، وزيادة الوعي بالأثر الإيجابي طويل المدى لزراعة الأشجار، مع توفير المزيد من المعلومات حول النظم البيئية للأشجار والتنوع الغني للنباتات، كما تم خلال هذه المبادرة الاستفادة من موارد الشركة، بما في ذلك أسطولها من المركبات، التي تم تقديمها للمتطوعين، لتمكينهم من الوصول بسهولة إلى مشروع الغابة الشرقية بجدة.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة بدجت السعودية، فواز عبد الله دانش: "باعتبارنا شركة وطنية تركز على استراتيجية المسؤولية المجتمعية، يسعدنا أإطلاق هذه المبادرة، حيث يتوجب على الشركات أن تلعب دوراً فعالاً في تعزيز نجاح أجندة الاستدامة في المملكة".
وأضاف دانش: "نحن نؤمن بأن تحقيق أهداف رؤية 2030 والمبادرة السعودية الخضراء لها أهمية حيوية في حماية المجتمعات والأجيال القادمة، إضافة إلى اهمية تعزيز الاقتصاد الوطني، ومن هذا المنطلق تواصل بدجت السعودية جهودها التنموية بمشاركة موظفيها، الذين يبدون شغفاً بزراعة الأشجار، الأمر الذي يبشر بمستقبل أكثر إشراقاً واستدامة".
وأشادت شركة بدجت السعودية بجهود المشاركين، احتفاءً بمشاركتهم وعملهم الجاد في مبادرة حملة غرس الأشجار، وقدمت لهم الشهادات التقديرية، لمساهماتهم في تعزيز الاقتصاد الدائري بالمملكة، كما كرست لهم موارد الشركة بما فيها أسطول المركبات لتمكينهم من الوصول بسهولة إلى مشروع الغابة الشرقية.
ويذكر أن شركة بدجت السعودية قد أطلقت في السابق مجموعة من الشراكات والعروض الهادفة إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية، ففي عام 2023، وقعت شركة بدجت اتفاقية مع أحد مقدمي خدمات السيارات الكهربائية الرائدة لتعزيز البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية الشركة، كما أبرمت شراكات أخرى مع وكالات السيارات لتزويد العملاء على مستوى المملكة بإمكانية أكبر للوصول إلى السيارات الكهربائية ذات المستوى العالمي.
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