منصة Blink من Emtel تتعاون مع شركة WebEngage لتطوير تجارب العملاء في موريشيوس

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منصة التكنولوجيا المالية الحائزة على جوائز والتابعة لشركة Emtel مزود الاتصالات الرائد في موريشيوس تعلن عن التعاون مع WebEngage الرائدة في مجال تكنولوجيا التسويق بهدف تعزيز التفاعل المباشر مع العملاء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتحليلات المتقدمة بالإضافة إلى تقديم تجارب تطبيقات مميزة
27 مارس: كشفت blink، منصة التكنولوجيا المالية الحائزة على جوائز والتابعة لشركة Emtel، عن شراكتها مع WebEngage، شركة تكنولوجيا التسويق المتخصصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة ومنصة بيانات العملاء والتحليلات المتقدمة للبيانات. وتضمن الشراكة الاستراتيجية لمنصة blink الاستفادة من حلول WebEngage المتطورة لتعزيز التفاعل المباشر مع العملاء وتقديم تجارب مميزة معتمدة على التطبيقات لقاعدة المستخدمين الكبيرة الخاصة بها في موريشيوس.
وأطلقت Emtel، مزود خدمة الاتصالات الأول في كافة أنحاء نصف الكرة الأرضية الجنوبي، خدماتها عام 1989 كمشغل رئيسي في موريشيوس، وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقدم خدمات مميزة للعملاء، بما في ذلك blink، منصة التكنولوجيا المالية التابعة لها، والتي أثبتت مكانتها الرائدة كرمز لقطاع الخدمات المالية سريع النمو في موريشيوس، بعد فوزها بجائزة اختيار الجمهور لأفضل تطبيق تكنولوجيا مالية لعام 2023. ولهذا تمثل شراكتها مع شركة مبتكرة بحجم WebEngage تطوراً ذا أهمية كبيرة للعملاء في موريشيوس.
وتتيح blink للعملاء إجراء المعاملات مباشرة من أي بنك، ومن أي شبكة، عبر الهاتف الذكي ومن أي مكان وفي أي وقت. وفي إطار هذه الشراكة، سيتم دمج منصة التسويق التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي والمُشغلة بمنصة بيانات العملاء الخاصة بشركة WebEngage مع منصة blink. ويساعد هذا الاندماج منصة blink على الحصول على تحليلات أدق وأكثر عمقاً للسوق، والتي بدورها ستساهم في تصميم رحلات وتجارب عملاء قيّمة.
وتعليقاً على الموضوع، قال كريش جوماني، الرئيس التنفيذي لدى شركة Emtel: "تتمحور رؤية منصة blink حول تمكين الأشخاص في موريشيوس ومنحهم أدوات مالية مبتكرة في متناول أيديهم. ونطمح الآن إلى تعزيز تفاعل مستخدمينا من خلال الاتصالات الشخصية وأتمتة سير العمل، مع توفير تجارب متناسقة وسلسة عبر القنوات المختلفة. وبهدف تحقيق رؤيتنا، سنستفيد من خبرة WebEngage المثبتة في التسويق في قطاع الاتصالات ومجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية، حيث سنوظف منصة بيانات العملاء الخاصة بها، ونموذج بياناتها الخاص بالتكنولوجيا المالية، وحالات الاستخدام المبتكرة، في تحسين علاقتنا مع العملاء والارتقاء بمستويات الخدمة لتوفير تجارب مخصصة تنسجم مع رؤيتنا".
وتأتي خطوة blink باتجاه اعتماد تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي في الوقت والمكان المناسبين، حيث تُعد موريشيوس الآن رائدة في مجال التحول الرقمي وتعمل على تطوير أنظمة مالية واسعة النطاق، ويمكن أن تلعب blink دوراً محفزاً لهذا التطوير من خلال التحول إلى تفاعل العملاء القائم على الرؤى والتحليلات.
ومن جانبه، قال هيتارث باتيل، نائب الرئيس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدير الإداري لشركة WebEngage في الإمارات: "تسرنا الشراكة مع شركة تتمتع بسمعة وتاريخ عريق مثل Emtel، حيث سيتم دمج منصة بيانات العملاء الخاصة بنا مع جميع أصولهم الرقمية، بما فيها الموقع الإلكتروني والتطبيق والبيانات غير المتصلة. وبالاستفادة من قدرات خاصية تحديد الهوية لدينا، سنقوم بتطوير العديد من الأفكار القابلة للتنفيذ والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ حملات تسويقية على امتداد رحلة العميل لضمان تحقيق أفضل التجارب المخصصة. وسيزود فريق نجاح العملاء لدينا فرق blink بأفضل الممارسات العالمية ويساعدهم على زيادة إيراداتهم وتحسين معدلات الاحتفاظ بالعملاء".
وتتعاون أكثر من 800 شركة حول العالم في مجالات البيع بالتجزئة والتعليم والتمويل والمطاعم والمشروبات والإعلام والنشر والرعاية الصحية وغيرها، مع WebEngage نظراً لقدرتها على تحقيق نتائج استثنائية في تجارب العملاء والإيرادات التشغيلية.
لمحة عن Emtel:
شركة Emtel المحدودة هي شركة تابعة لمجموعة Currimjee، كما أنها شركة خاصة محدودة بأسهم بموجب قانون الشركات لعام 2001، وأُنشئت في موريشيوس بتاريخ 3 يوليو 1987، لتصبح في 1989 مزود خدمة الاتصالات الأول في كافة أنحاء نصف الكرة الأرضية الجنوبي. وتحولت الشركة من مزود خدمة اتصالات إلى وجهة شاملة لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات للأفراد والمؤسسات والمنازل.
للمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
لمحة عن blink من Emtel:
blink هو تطبيق دفع آمن وفوري يقدم خدمات الدفع غير التلامسية أطلقته شركة Emtel في 12 مايو 2022. ويتيح التطبيق للمستخدمين الذين يملكون حساباً مصرفياً في موريشيوس إجراء المدفوعات الرقمية باستخدام أي شبكة اتصال عبر الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي (المتصل بشبكة Wi-Fi أو بيانات الجوال).
ويقدم التطبيق خدمات فريدة من نوعها للمستخدمين في موريشيوس أو رودريغز أو أغاليغا، تتيح إجراء المعاملات مباشرة من الحساب المصرفي على أي هاتف ذكي، وعلى أي شبكة، وفي أي مكان، وفي أي وقت، وبشكل فوري وبأعلى درجات الأمان.
ويمكن للمستخدمين إجراء المدفوعات من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة الوطني (المحول المركزي الآلي لموريشيوس). ويوفّر التطبيق خيار تحويل الأموال الفوري من أو إلى أيّ بنك، وإعادة شحن رصيد الهاتف المحمول وغيرها الكثير من الخدمات. إن تطبيق blink من Emtel هو خدمة مقدمة من قبل شركة Emtel MFS المحدودة والمرخّصة من بنك موريشيوس.
للمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
لمحة حول WebEngage
تتصدّر WebEngage جميع نتائج تقييم المنصات من حيث سهولة الاستخدام وتكامل الخدمات، وتستفيد من حلول المنصة أكثر من 800 علامة تجارية في أسواق الهند والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وأوروبا وجنوب شرق آسيا. وتتمثل مهمة الشركة بتسهيل عملية الحفاظ على العملاء لجميع الشركات من خلال منصةٍ فعّالة لجمع وتحليل بيانات العملاء وتقسيمها إلى فئات محددة، مما يتيح لهم أفضل أداة لبناء تجارب العملاء من خلال أساليب التحفيز المؤتمتة وإعداد الحملات في مختلف القنوات. ويتمثّل القسم الثالث من المنصة بمحرّك خاص بتقديم توصيات حول المنتجات، يعتمد على جميع البيانات الموجودة في النظام مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، للارتقاء بجميع قنوات الخدمات، بما فيها الموقع الإلكتروني وتطبيقات الجهاز المحمول. وتوفر هذه الميّزة دعماً هائلاً للمسوّقين في تلبية توقعات العملاء وتقديم تجربة مخصصة لهم، وهو ما تبرع به شركتا نتفليكس وأمازون في جميع أنحاء العالم. ويتنوّع عمل الشركة بين قطاعات مختلفة، مثل التجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا التعليم، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الغذائية، ووسائط النشر والإعلام، والألعاب، والخدمات المصرفية والمالية والتأمين، والرعاية الصحية، والتجزئة عبر الإنترنت. وتضم قائمة العملاء الرئيسيين علامات تجارية مرموقة مثل ايكيا، ومتاجر اكسترا، ومنصة هناك، وVezeeta، وتابيات، ويونيليفر، ولوريال، وباجاج أوتو، ويون أكاديمي، ومينترا، وبلورال سايت، وبيبر فراي، وجانجلي جيمز، وإتش تي ميديا، وفيرست كراي، وجو آي بيبو وغيرها الكثير.
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