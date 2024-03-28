تصريح أحمد سعيد بن مسحار الأمين العام لـ "اللجنة العليا للتشريعات" بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني 2024

(MENAFN
- Orient Planet Group)
28 مارس 2024:
"يرسخ يوم زايد للعمل الإنساني ثقافة البذل والعطاء المستلهمة من نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويحتفي بمسيرته العطرة وإرثه الزاخر بالمساعي والمبادرات الخيرية والإنسانية النبيلة. كما يُبرِز هذا اليوم المكانة المرموقة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال العمل الإنساني، ويسلط الضوء على دورها الريادي وإسهاماتها المشهودة في دعم الجهود والحملات الإغاثية حول العالم، وسعيها الدائم لدعم المحتاجين والتخفيف من وطأة معاناة الشعوب، وتسريع وتيرة التعافي من الكوارث.
وفي ظل الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ مكانتها وطناً للإنسانية، ورمزاً للعمل الخيري، وأنموذجاً في المشاركة المجتمعية في المبادرات الإنسانية. وإننا إذ نحتفي بيوم زايد للعمل الإنساني ونستذكر بفخر إرث الوالد المؤسس، طيب الله ثراه، فإننا نؤكد التزامنا بمواصلة إرساء أطر تشريعية تواكب المساعي الرائدة للدولة في العمل الخيري والإنساني."
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