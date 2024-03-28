تصريح سعادة داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي بمناسبة "يوم زايد للعمل الإنساني" 2024

(MENAFN
- Orient Planet Group) يجسد يوم زايد للعمل الإنساني النهج الذي تسير عليه دولة الإمارات العربية المتحدة ومسيرة العطاء المستدام والعمل الخيري المتواصل، ويعكس قيم الخير ومعاني التسامح والرحمة، ويؤكد أن الإرث الطيب الذي رسّخه فينا رائد العمل الإنساني والخيّر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حاضر ومتجذّر في نفوسنا جيلاً بعد جيل، وبات منظومة مجتمعية وثقافة راسخة لدى شعب دولة الإمارات، ومنارةً تُضيء رحلتنا على درب الخير والعطاء.
تدفعنا الرسالة التي حمَلنا رايتها من زايد الخير إلى فتح جسور التواصل ومدّ يد العون لكل الشعوب في أرجاء العالم، وإغاثتها ومساندتها لتحقيق استقرارها، إيماناً بقدسية تلك الرسالة الإنسانية السامية والنبيلة التي تتبنّاها دولة الإمارات، والتي وصلت بها إلى مشارق الأرض ومغاربها، ورسّخت عبرها مكانتها في مصافِ الدول الرائدة ضمن مجال العمل الإنساني في العالم".
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