(MENAFN
- mslgroup) أطلقت "دو"، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عرضاً خاصاً مبتكراً لعملائها بالتعاون مع "شاهد"، المنصة العالمية الرائدة والمتخصصة في بث المحتوى العربي. وتسعى "دو" في إطار هذه الشراكة إلى الارتقاء بقيمة الخدمات التي تقدمها لعملائها عبر تعزيز تجاربهم الترفيهية خلال شهر رمضان المبارك.
وتعد منصة "شاهد"، التابعة لــ "مجموعة MBC"، وهي أكبر مجموعة إعلامية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجهة رائدة للترفيه عالي الجودة مع مجموعة متنوعة من المحتوى والعروض الحصرية. وكجزء من العروض الرمضانية يوفر التعاون لعملاء "دو"، باقة "شاهد +VIP رياضة"، المعروفة بـــ "Shahid VIP+ Sports"، كعرض ترويجي لفترة محدودة على مجموعة مختارة من باقاتPower والباقات المنزلية، بما في ذلك باقة Power Plan 300 أو الباقات الأعلى، وباقة home اللاسلكية للترفيه، وباقات du Home المتقدمة أو du Home المطوّرة.
وسيتمكن العملاء خلال شهر رمضان المبارك من استخدام قسيمة باقة "شاهد +VIP رياضة"، للاستمتاع بمجموعة واسعة من المحتوى الرياضي عبر تطبيق "دو" على الهواتف الذكية. ما يوفر للمشتركين تجربة ترفيهية سلسة لا مثيل لها على مدى 12 شهراً.
وسيستمتع المشاهدون بمتابعة مجموعة متنوعة من البرامج التلفزيونية والمسلسلات الجديدة على منصة "شاهد" خلال شهر رمضان المبارك، بما في ذلك مسلسل "العتاولة"، والذي تدور أحداثه حول رجل يحاول الهروب من ماضيه الإجرامي، ومسلسل "المداح: أسطورة العودة"، والذي يروي قصة حرب ضارية، تشتعل نيرانها بين "صابر المداح" وعالم الجن، ومسلسل "أشغال شاقة" الاجتماعي الكوميدي، ومسلسل "ولاد بديعة"، وهو عبارة عن قصة درامية تجسد العلاقة بين أشقاء يعملون في قطاع دباغة الجلود، ومسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي يسلط الضوء على الأثر السلبي الذي سببته الشهرة على وسائل التواصل الاجتماعي على حياة فتاة مصرية بسيطة. ويمكن للعملاء مشاهدة هذه الأعمال الدرامية على موقع "شاهد"، ما يمنحهم فرصة الاستمتاع بأفضل التجارب الترفيهية الرمضانية.
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