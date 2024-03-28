الملكية الأردنية ترعى يوم في موائد الرحمن مع تكية أم علي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رعت الملكية الأردنية إحدى "موائد الرحمن" التي تقيمها تكية أم علي يومياً خلال الشهر الفضيل في مقرها الرئيس بعمان بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي وفريق من متطوعي الملكية الأردنية الذين شاركوا في تقديم وجبات الإفطار الساخنة لأكثر من 4000 صائم وصائمة من الأفراد والأسر المحتاجة وأطفالهم الذين حضروا مائدة الافطار.



وكانت الملكية الأردنية أبرمت منذ بداية شهر رمضان الحالي اتفاقية شراكة وتعاون مع تكية أم علي تكفلت بموجبها بإطعام 40 أسرة محتاجة لمدة عام كامل، وذلك بتوفير الدعم الغذائي المستدام للأسر المنتفعة من تكية أم علي في مختلف أنحاء المملكة من خلال طرود غذائية تصلها شهرياً، حيث وزع موظفو الشركة في وقت سابق الطرود الغذائية على الأسر الأشد فقراً بمخيم الطالبية بمنطقة الجيزة.



وأشار المجالي ان حملة رمضان تأتي في إطار برامج المسؤولية المجتمعية التي تنفذها الملكية الأردنية تجسيدًا لرسالة الشركة في دعم المجتمع المحلي، معربًا عن سعادته بمشاركة موظفي الملكية الأردنية بمبادرات الخير المختلفة، كما شكر مدير عام تكية أم علي سامر بلقر الملكية الأردنية على دعمها، مؤكدًا على أهمية هذا الدعم الدائم للأسر المستفيدة والمعتمدة لدى تكية أم علي، بتوفير الدعم الغذائي المستدام للأسر الأكثر فقراً والأكثر حاجة في المملكة.







































