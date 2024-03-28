مصر تعلن موعد تحري هلال عيد الفطر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر شوال يوم الاثنين الموافق 8 إبريل لتحديد موعد انتهاء شهر رمضان مبارك، وأول أيام عيد الفطر المبارك.
وتقوم عدة لجان من دار الإفتاء المصرية بعد غروب شمس يوم الاثنين 8 إبريل 2024 باستطلاع هلال شهر شوال أو هلال عيد الفطر.
يشار إلى أنه في حال ثبوت رؤية الهلال يوم 8 إبريل فسيكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، أما إذا تعذرت الرؤية سيكون شهر رمضان 30 يومًا، وسيكون يوم الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر.
ومن المقرر أن يعلن مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، من خلال بث مباشر عقب مغرب يوم الاثنين 8 أبريل نتيجة استطلاع هلال شهر شوال، وموعد بداية عيد الفطر المبارك بناء على نتيجة استطلاع هلال شهر شوال.
RT
MENAFN28032024000208011052ID1108032328
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.