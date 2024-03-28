مصر تعلن موعد تحري هلال عيد الفطر

MENAFN - Al Wakeel News)تستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر شوال يوم الاثنين الموافق 8 إبريل لتحديد موعد انتهاء شهر رمضان مبارك، وأول أيام عيد الفطر المبارك.



وتقوم عدة لجان من دار الإفتاء المصرية بعد غروب شمس يوم الاثنين 8 إبريل 2024 باستطلاع هلال شهر شوال أو هلال عيد الفطر.



يشار إلى أنه في حال ثبوت رؤية الهلال يوم 8 إبريل فسيكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، أما إذا تعذرت الرؤية سيكون شهر رمضان 30 يومًا، وسيكون يوم الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر.



ومن المقرر أن يعلن مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، من خلال بث مباشر عقب مغرب يوم الاثنين 8 أبريل نتيجة استطلاع هلال شهر شوال، وموعد بداية عيد الفطر المبارك بناء على نتيجة استطلاع هلال شهر شوال.

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