الصحة العالمية: 10 مستشفيات فقط تعمل في غزة
التاريخ
3/28/2024 8:12:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن 10 مستشفيات من أصل 36 تعمل بشكل جزئي في غزة والنظام الصحي لا يكاد يصمد.
وطالب غيبريسوس بوقف فوري للهجمات الإسرائيلية على المستشفيات بغزة وإلى حماية الطواقم والمرضى والمدنيين.
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