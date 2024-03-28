الأونروا: الوقت يمضي بسرعة نحو المجاعة في غزة

الأونروا: الوقت يمضي بسرعة نحو المجاعة في غزة
التاريخ
3/28/2024 8:12:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) إن الوقت يمضي بسرعة نحو المجاعة في قطاع غزة.
وأكدت الأونروا أن قوافلها الغذائية تمنع من الوصول إلى الشمال حيث المجاعة وشيكة والوقت ينفد ويجب رفع القيود الآن.
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