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الأونروا: الوقت يمضي بسرعة نحو المجاعة في غزة

3/28/2024 8:12:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) إن الوقت يمضي بسرعة نحو المجاعة في قطاع غزة.
وأكدت الأونروا أن قوافلها الغذائية تمنع من الوصول إلى الشمال حيث المجاعة وشيكة والوقت ينفد ويجب رفع القيود الآن.













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