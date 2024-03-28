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سموتريتش: نحتاج قيادة جديدة للجيش الإسرائيلي

3/28/2024 8:12:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أن إسرائيل تحتاج إلى قيادة جديدة للجيش من القادة الميدانيين الذين أثبتوا أنفسهم خلال الحرب على غزة.


وقال سموتريتش "سندخل رفح، وسيحدث ذلك بسرعة، وسنحل كتائب حماس هناك، ولا يمكن تحقيق النصر الكامل من دون ذلك".


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