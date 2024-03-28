سموتريتش: نحتاج قيادة جديدة للجيش الإسرائيلي

سموتريتش: نحتاج قيادة جديدة للجيش الإسرائيلي
التاريخ
3/28/2024 8:12:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أن إسرائيل تحتاج إلى قيادة جديدة للجيش من القادة الميدانيين الذين أثبتوا أنفسهم خلال الحرب على غزة.
وقال سموتريتش "سندخل رفح، وسيحدث ذلك بسرعة، وسنحل كتائب حماس هناك، ولا يمكن تحقيق النصر الكامل من دون ذلك".
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