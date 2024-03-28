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القراءة الواعية تحسن الصحة النفسية

3/28/2024 8:12:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشارت ورقة بحثية إلى أن كبار السن الذين يقرؤون بشكل متكرر يميلون إلى تحقيق نتائج أفضل عندما يتعلق الأمر بالنتائج المعرفية، مثل احتمال المساعدة في تقليل خطر الإصابة بالخرف والاضطرابات المعرفية الأخرى.
وتعتبر الدكتورة سامانثا هنري أستاذة علم الأعصاب في جامعة بايلور: "أن الجمع بين القراءة واليقظة الذهنية يتيح المشاركة في التأمل الواعي أثناء دمج القراءة، الأمر الذي يتطلب القراءة بطريقة مختلفة".


القراءة الواعية
وتوضح: "عندما نقرأ، يركز الهدف عادةً على إكمال كتاب أو مقالة في فترة زمنية معينة لاكتساب المعرفة. بينما تركز القراءة الواعية على عملية القراءة نفسها، دون أي وجهة أو هدف ضروري سوى أن تكون على دراية بما تقرأه في تلك اللحظة وأن تكون حاضراً بشكل كامل".


ووفق "مديكال إكسبريس"، توصي هنري بالبدء بالتنفس اليقظ، ما يساعد على تنمية مهارات القراءة الواعية وتطويرها. "فالقراءة الواعية هي خطوة متقدمة يستفيد منها الناس بعد تجربة التأمل الواعي عادة في شكل التنفس".
ولتحقيق القراءة الواعية تنصح هنري بأن "تبطئ القراءة، لتكون على دراية بالعملية التي تنطوي عليها القراءة بالفعل".


وتتطلب القراءة الواعية الممارسة، لأنها تزيل عنصر القراءة السلبية والتصفح والقيام بمهام متعددة أثناء محاولة القراءة.


لأن الهدف، كما توضح هنري، هو التركيز على إضافة طبقة إضافية من الوعي إلى قراءتك. "حاول أن تتمهل بهدف فهم ما تقرأه وكيف تقرأه. قم بإزالة جميع عوامل التشتيت الخارجية للانخراط في فهم أعمق وهادف لما تقرأه".


وتتابع: "ابدأ بفقرة أصغر بدلًا من كتاب كامل، لتفهم ما تقرأه وتستوعبه".

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