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تمارين غير مناسبة للحامل

3/28/2024 8:12:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أوصت اختصاصية العلاج الطبيعي الألمانية أولا هينشر المرأة بتدريب عضلات البطن خلال الحمل، لاستعادة رشاقة قوامها سريعاً بعد الولادة.
وأوضحت هينشر أن تمارين "سيت آب" أي النهوض من وضع الاستلقاء على الظهر بقوة عضلات البطن، غير مناسبة للحامل، لأنها تشكل ضغطاً كبيراً على قاع الحوض.


وأضافت هينشر أنه بشكل عام تعد التمارين، التي تمارس على اليدين والقدمين، مناسبة للحامل، مثل تمارين البلانك.


وفي هذه التمارين يدعم الجسم المستقيم باليدين أو القدمين. ويمكن دعم الجسم أيضاً بالمرفقين والركبتين.

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