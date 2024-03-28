الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر

MENAFN - Al Wakeel News)أصدر الفلك الدولي بيانًا اليوم الخميس، حدد فيه موعد أول أيام عيد الفطر يوم العاشر من نيسان القادم.



وأشار البيان إلى أن بعض الدول بدأت شهر رمضان يوم الإثنين 11 آذار/مارس 2024م، وهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الإثنين 08 نيسان/إبريل، في حين بدأت دول أخرى شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان والأردن وليبيا والمغرب، وهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الثلاثاء 09 إبريل، الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان فيها".



وتابع البيان :"فأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الإثنين 08 إبريل، فإن رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان ثلاثين يوما، ليكون يوم الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر السعيد فيها".



وأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 09 إبريل، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم ومن جنوب أفريقيا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا ووسط القارة الأفريقية، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، وشمال أفريقيا، ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأمريكيتين. وعليه من المتوقع أن تعلن جميع هذه الدول رؤية الهلال يومئذ، ليكون يوم الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر السعيد فيها أيضا. ولا يستبعد أن تعلن كلا من الهند وبنغلادش عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الثلاثاء ليكون يوم الخميس 11 إبريل عيد الفطر فيها وفقاً لما أفاد مدير الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة.



وبالنسبة لوضع الهلال يوم الثلاثاء 09 إبريل في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 29 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و58 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب. في أبوظبي يغيب القمر بعد 51 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و35 دقيقة. في الرياض يغيب القمر بعد 53 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة. في عمّان والقدس يغيب القمر بعد 60 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و38 دقيقة. في القاهرة يغيب القمر بعد 59 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و47 دقيقة. في الرباط يغيب القمر بعد 69 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 22 ساعة و57 دقيقة. والرؤية في أبوظبي والرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي.

