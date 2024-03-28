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للسعادة.. اشرب المزيد من الماء

3/28/2024 8:12:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشارت دراسة جديدة إلى أن البقاء رطباً قد يكون المفتاح لمزيد من الشعور بالسعادة في الحياة اليومية.
وكشف الاستطلاع الذي شارك فيه 2000 شخص في الولايات المتحدة أن فوائد البقاء رطباً تتجاوز مجرد إرواء العطش.


وبحسب "ستادي فايندز"، تم استطلاع المشاركين حول 57 "شيئاً صغيراً" يمكن أن يجلب لهم شعوراً بالسعادة، وعن الطريقة البسيطة لتحسين الحالة المزاجية من وجهة نظرهم.


وتبين أن شرب كمية كافية من الماء هو أكثر شيء يجلب الإحساس بالسعادة، حيث اختار هذه الطريقة 36% من المستطلعين.


ثم قسّم الباحثون المشاركين على أساس عدد أكواب الماء التي يشربونها يوماً، ووجدوا أن الذين تناولوا 10 أكواب أو أكثر يومياً، قال 80% منهم إنه من المهم جداً العثور على المتعة في الأشياء الصغيرة، مقارنة بـ 48% فقط ممن شربوا أقل من كوب واحد في اليوم.


علاوة على ذلك، أفاد 46% من الأشخاص الأكثر رطوبةً أنهم سعداء للغاية، في حين أن 22% فقط من المجموعة الأقل رطوبة يمكنهم قول الشيء نفسه.


النصف الممتلئ من الكوب
وعندما يتعلق الأمر بالتوقعات، فإن 71% من الذين شربوا 7 أكواب أو أكثر يومياً يعتبرون أنفسهم من النوع "نصف الكوب الممتلئ"، مقارنة بـ 38% من أولئك الذين تناولوا أقل من كأس.


على الجانب الآخر، عدم الحصول على ما يكفي من الماء قد يؤدي إلى أعراض جسدية وعاطفية خطيرة.


فالجفاف يسبب انخفاض الطاقة (35%)، والصداع (29%)، وتشنجات العضلات (23%)، إضافة إلى انخفاض الحالة المزاجية (39%)، والتهيج (34%)، والإحباط (28%)، والقلق (27%).

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