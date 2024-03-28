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محمد إمام يحتفي بتصدر الترند عقب أول حلقة من كوبرا

3/28/2024 8:12:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تصدر محمد إمام الترند في مصر وعدد من الدول العربية بعد عرض أول حلقة من "كوبرا" في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.
وشارك محمد إمام منشوراً عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفاء بتصدر اسمه، والمسلسل في المركزين الأول والثاني، في 10 دول عربية، قاًئلاً: "الحمدلله.. محمد إمام وكوبرا ترند في كل الدول العربية وعلى مستوى العالم على منصة إكس وغوغل وفيس بوك بعد عرض أول حلقة".

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