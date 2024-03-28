محمد إمام يحتفي بتصدر الترند عقب أول حلقة من كوبرا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تصدر محمد إمام الترند في مصر وعدد من الدول العربية بعد عرض أول حلقة من "كوبرا" في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.
وشارك محمد إمام منشوراً عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفاء بتصدر اسمه، والمسلسل في المركزين الأول والثاني، في 10 دول عربية، قاًئلاً: "الحمدلله.. محمد إمام وكوبرا ترند في كل الدول العربية وعلى مستوى العالم على منصة إكس وغوغل وفيس بوك بعد عرض أول حلقة".
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