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الحنيطي يستقبل مندوب المملكة المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية

3/28/2024 8:11:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس في مكتبه بالقيادة العامة، مندوب المملكة المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مارك برايسون.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف آخر تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والوض الإنساني الذي يعيشه أهل القطاع، إضافةً إلى عمليات الانزال الجوي التي تشارك فيها المملكة المتحدة.













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