الحنيطي يستقبل مندوب المملكة المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس في مكتبه بالقيادة العامة، مندوب المملكة المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مارك برايسون.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف آخر تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والوض الإنساني الذي يعيشه أهل القطاع، إضافةً إلى عمليات الانزال الجوي التي تشارك فيها المملكة المتحدة.
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