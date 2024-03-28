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بداية قوية لمسلسل '2024' لنادين نجيم

3/28/2024 8:11:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حظي مسلسل "2024" بردود فعل إيجابية واسعة بين المتابعين بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية أمس الأربعاء. وتصدر المسلسل وبطلة العمل الممثلة اللبنانية نادين نجيم الترند على موقع إكس في أكثر من دولة بينها لبنان ومصر.
إشادة واسعة بالعمل
توقع كثيرون في تعليقاتهم عبر إكس تحقيق المسلسل نجاحاً كبيراً، بفضل قدرات نجيم الإبداعية في الحلقتين في دور النقيب سما، وكذلك قاعدتها الجماهيرية الواسعة في الدول العربية.


ومن أبرز المشاهد التي تحدث عنها المعلقون، وداع النقيب سما لوالدها في المشرحة إثر وفاته بأزمة قلبية.

وسبق لنجيم أن كشفت في سلسلة منشورات خلال النصف الأول من رمضان ملامح المسلسل، مشيرة إلى أنه يشهد الكثير من الأحداث المحزنة، وطالبت المشاهدين بـ"تحضير المناديل استعداداً لتلك المشاهد".


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