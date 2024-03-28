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السلط يلتقي سحاب بدوري المحترفين الجمعة

3/28/2024 8:11:52 AM
(MENAFN- Amman Net) يلتقي فريقا السلط وسحاب على ملعب الأمير الحسين في السلط عند العاشرة والنصف من مساء يوم غد الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم.
ويبحث الفريقان عن تحقيق الفوز للهروب من شبح الهبوط الذي يطاردهما، خاصة فريق سحاب الذي يحتل المركز الأخير بالدوري.
ويلتقي اليوم مغير السرحان مع شباب العقبة عند العاشرة والنصف مساء.
ويواجه الحسين نظيره معان عند العاشرة والنصف مساء السبت على ستاد الحسن، فيما يحل الرمثا ضيفاً على شباب الأردن في التوقيت نفسه على ستاد عمان.
ويستقبل الفيصلي ضيفه الوحدات عند العاشرة والنصف مساء الأحد على ستاد عمان، فيما يلتقي الجليل مع الأهلي في التوقيت نفسه على ستاد الحسن.
ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 40 نقطة، متقدماً عن الفيصلي 33، يليه الوحدات 31، ثم الرمثا وشباب العقبة 19، شباب الأردن 16، مغير السرحان ومعان 14، السلط 13، الأهلي 12، الجليل 11، سحاب 9.

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